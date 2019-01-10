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16:01, 10 января 2019

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил ученых в том, что они порой проявляют «инфантильную открытость»

В интервью РБК он сказал, что в погоне за публикациями в иностранных журналах они готовы сливать даже стратегически-важную информацию.

Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике. – заключил глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что не намерен лично ручаться за ученого Виктора Кудрявцева, который арестован по подозрению в госизмене.

Высказывания Дмитрия Рогозина в очередной раз подтверждают его некомпетентность, в научных журналах не публикуется действительно стратегически важная информация. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор Центра наук о жизни Сколтеха Константин Северинов. Северинов добавил, что российские издания в мире не котируются и служат в основном для внутренних нужд страны.

Комментарии

36

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sparky 10 января 2019 | 16:05

Коль пироги начнет печи сапожник, его Рогозиным зовут.

oldpartizan 10 января 2019 | 16:09

sparky: он просто мечтает о шарашках.
оттуда инфа о деньгах на телескопы не просочится

hastings 10 января 2019 | 16:22

oldpartizan: ученых вообще за границу выпускать сейчас нельзя. Разбалтывают все наши технические достижения.

aspid55 10 января 2019 | 16:54

hastings: Расстреливать этих ученых, которые делают открытия, надо. Чьтобы не проболтались.
мертвые не говорят.

viktorova 10 января 2019 | 17:03

aspid55: нужно и тех, которые ещё не сделали открытий... а то штаны просиживают, понимаш...

rules24 10 января 2019 | 16:15

sparky: Ну он по крайней мере доктор технических наук. А теперь вспомните Урсулу фон дер Ляйен - министра обороны Германии - доктора медицины.))))))))))

aspid55 10 января 2019 | 16:24

rules24: И каким образом выпускник факультета журналистики и вечернего университета марксизма-ленинизма при Московском горкоме стал доктором технических наук? Что в технике он сделал?
Ты еще больший дурак чем Рогозин, он хоть купленной диссертацией не хвастает.

А министр обороны в западных странах это чистой воды политик и администратор.
Причем в обязательном порядке это гражданский на данный момент.

rules24 10 января 2019 | 16:38

aspid55: И каким образом выпускник факультета журналистики и вечернего университета марксизма-ленинизма при Московском горкоме стал доктором технических наук?
________________________
Нигде. Даже на обоих компроматах нет никаких претензий к диссертации Рогозина. Еще раз повторяю никаких сведений нет.
Кто из нас дурак и лжец?

sparky 10 января 2019 | 16:41

rules24: Дурак несомненно вы. Диссертация Рогозина по секретной специальности. Кто же на нее компромат найдет.
Но верить никто не запрещает даже дуракам.

aspid55 10 января 2019 | 16:50

rules24: Ты дурак, естественно, потому что орешь о том, что он доктор технических наук, но вот кандидатскую он защищал по философии. Впрочем и докторскую тоже.
Вторая докторская это довесок.
Философ Дмитрий Олегович, почти Сократ.

Ну и выдающийся технический специалист.
Дмитрий Рогозин обладает учёной степенью доктора технических наук по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения».

Хрен кто эту диссертацию увидит, она закрытая. Какие уж претензии.

grs_alx_112018 10 января 2019 | 16:53

rules24: Рогозин старший, совсем старший - вот тот да генерал, технарь и даже был консультантом в фильме моего отца. НО от был не более чем популирязатором военной техники.
Дмитрий Рогозин получил свою докторскую как бы это назвать - прицепом ;)) И не прикидывайтесь шлангом.

polsan 10 января 2019 | 16:30

rules24: Ну он по крайней мере доктор технических наук.

....... и что это дало и Роскосмосу?! )) Учил как надо такс топить?! )

sparky 10 января 2019 | 16:37

rules24: Ага, дохтур, после школы Марксизма-Ленинизма и журналистского образования диссертацию по специальности "теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения" купить ничего не стоит. А может даже её Рогозину подарили.
В Германии доктор медицины вооруженными силами руководит? Здорово как, наверняка там солдаты здоровые. И может даже генералы не воруют, как подчиненные Рогозина.

rules24 10 января 2019 | 16:56

sparky: И может даже генералы не воруют, как подчиненные Рогозина.
_____________________________________________________________
Там милок воровать уже нечего. По аналитическим докладам ведущих германских экспертов армия Германии почти полностью небоеспособна.

sparky 10 января 2019 | 17:13

rules24: Мне еще раз обзываться не хочется. Я просто напомню, что более всего в Российской армии воровали именно тогда, когда невозможно было на

sparky 10 января 2019 | 17:17

sparky: Надо же, отрезало конец. Читать: набрать боеготовые батальоны. Во времена Паши-мерседеса. И точно так же в Роскосмосе воровали с прихлебом, когда он был ( а может и есть) неспособен произвести хоть что-то новое.

timber_head 10 января 2019 | 17:18

rules24:
Помнится, в советские времена в Курчатнике была поговорка: "Если у Вас звание без знание, то Ваше место в рядах лекторов общества "Знание". Самое место для Рогозина - таким дуракам как ты мозги канифолить. Милай, для того чтобы не то что "доктора технических", а даже диплом технического ВУЗа получить, нужно, как минимум, высшую математику знать, которой ни на журфаках, ни в институтах марксизма-ленинизма не учат, знаешь ли. А к этой высшей математике ещё много чего прилагается - от начерталки до сопромата. Не подскажешь где Рогозин получил даже эти базовые знания, в сортирах Госдумы?

dzeniss 10 января 2019 | 17:24

rules24: Какой доктор такие и технические науки! "Величие" россии так и выпирает... ))))

vezdehod1 10 января 2019 | 16:42

Кто бы хрюкал, но только не этот Хряк - слишком сам болтлив.

timber_head 10 января 2019 | 17:07

sparky: Не сапожник, а балабол. Ничего другого, кроме как балаболить, Рогозин не умеет.

vova6_let 10 января 2019 | 16:09

Хорошему танцору всегда яйки мешают.

ac_dc 10 января 2019 | 16:10

Рагозину надо валить в ФСБ
Раз уж он озаботился ихними делами.
Тем более - ему профану какая разница чем заниматься?

avp235 10 января 2019 | 16:11

Перечень секретной информации есть в любом научном учреждении. Все, что не входит в этот перечень, секретным не является.

zor 10 января 2019 | 16:12

Развитию Роскосмосу мешают ученые.

piter_ug 10 января 2019 | 16:14

//обвинил ученых...//

Как существо далекое от науки, оно не понимает, что для плотворной работы ученым необходима открытость и общение с другими учеными.

captaingeorge 10 января 2019 | 16:15

Инфантильность ученых не так страшна, как тупость их руководителей...

sprav77 10 января 2019 | 16:21

100% дилетант!!!

timwlad95 10 января 2019 | 16:25

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил ученых в том, что они порой проявляют «инфантильную открытость»

Высказывания Дмитрия Рогозина в очередной раз подтверждают его некомпетентность, в научных журналах не публикуется действительно стратегически важная информация. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор Центра наук о жизни Сколтеха Константин Северинов. Северинов добавил, что российские издания в мире не котируются и служат в основном для внутренних нужд страны.
-------------
Но вообще то господин Северинов,господин Рогозин подтвердил свою компетентность:
Рогозин отметил, что не намерен лично ручаться за ученого Виктора Кудрявцева, который арестован по подозрению в госизмене.

Просто господин Рогозин не желает устраивать компанейшину по "охоте на ведьм",как это происходит в США,Израиле,Украине,Великобритании.
Российская интеллигенция всегда была продажной сволочью которая зарабатывает на грабеже российских ресурсов как колонизаторы.
Потому и называют предательство исполнительной законодательной власти как компрадорство.

grs_alx_112018 10 января 2019 | 16:57

timwlad95: Вот ты сучонок кто - стукачок, приживала на германской земле. Паразит, помоишник.
Я же тебе уже писал - что в части под командованием моего дядюшки с такими тварями делали - мокание рожей в бак с хлоркой и обоссывание всей ротой.

matveev_b 10 января 2019 | 16:25

Прости его Господи, не ведает он что говорит.

timber_head 10 января 2019 | 16:59

"в погоне за публикациями в иностранных журналах они готовы сливать даже стратегически-важную информацию"

У этого хряка вместо мозга - жир. "Стратегически-важная информация" должна идти с грифом секретности. Это не дело ученых устанавливать что секретно, а что нет. Если соответствующего грифа на исследованиях и разработках нет, то "за разглашение" должен сидеть не ученый, а тот кто отвечает за установление и обеспечения режима секретности. Если с данной службой у Рогозина бардак - сесть должен сам Рогозин.

ohrjr 10 января 2019 | 17:12

Вся "ылита" не "копенгаген"! И еще хамит в отношении старого человека!

vladimir1967 10 января 2019 | 17:17

Идиот у власти, больше сказать нечего.

dzeniss 10 января 2019 | 17:20

«инфантильная открытость»... это нечто новое. Можно ещё ввести понятие "рогозинская закрытость" ))

genviru Геннадий Вилнер 10 января 2019 | 17:29

Учёные не желают общаться с Рогозиным из здорового чувства брезгливости.

oneoretwo 10 января 2019 | 17:30

...от нервов это мордохряк брякнул: телескопик то распили "юные рагозинтсы" - ща ответку держать надо...

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