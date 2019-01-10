Московские власти планируют полностью устранить последствия аварии в районе Тушинского тоннеля до утра пятницы
В настоящее время движение на Волоколамском шоссе перекрыто в обе стороны. Туннель затопило после провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы.
Причины аварии должна выяснить экспертная комиссия, — сказал руководитель канала Герман Елянюшкин.
Каналу имени Москвы 80 лет, это сложное гидротехническое сооружение. Из-за ЧП на Волоколамском шоссе в столице наблюдаются многокилометровые пробки.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladislav 10 января 2019 | 16:17
Ну вот и пусть власти себя проявят. Интеллигентиков разгонять это у них хорошо получается.
curhatuy6 10 января 2019 | 16:51
"КАМазы отвозят вымытый грунт"!!! А не лучше ли заняться промоиной? Перекрыть источник. А то получается вычерпывают чайной ложкой. А дыра может размыться еще больше:(((