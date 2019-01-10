Московские власти планируют полностью устранить последствия аварии в районе Тушинского тоннеля до утра пятницы

В настоящее время движение на Волоколамском шоссе перекрыто в обе стороны. Туннель затопило после провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы.

Причины аварии должна выяснить экспертная комиссия, — сказал руководитель канала Герман Елянюшкин.

Каналу имени Москвы 80 лет, это сложное гидротехническое сооружение. Из-за ЧП на Волоколамском шоссе в столице наблюдаются многокилометровые пробки.