Следователи провели обыск у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна

Следователи почти сутки обыскивали дома бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и его тестя, рассказала «Интерфаксу» жена экс-чиновника Юлия. По её словам, обыск проводили около 20 сотрудников, изъяты телевизоры и тренажёры. Официальных комментариев СК по этому поводу пока нет.

Шестун был задержан и арестован летом прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Впоследствии обвинение переквалифицировали на другую статью – крупное мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность.