Следователи провели обыск у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна
Следователи почти сутки обыскивали дома бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и его тестя, рассказала «Интерфаксу» жена экс-чиновника Юлия. По её словам, обыск проводили около 20 сотрудников, изъяты телевизоры и тренажёры. Официальных комментариев СК по этому поводу пока нет.
Шестун был задержан и арестован летом прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Впоследствии обвинение переквалифицировали на другую статью – крупное мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность.
Комментарии1
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punk_not_dead 10 января 2019 | 15:47
следователи почти сутки грабили дома бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и его тестя и украли всё, что посчитали ценным, потому что у них маленькие зарплаты, но большие запросы