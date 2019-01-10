Вопроса об объединении Белоруссии и России сегодня в повестке дня нет, — утверждает Александр Лукашенко
Он признал, что на эту тему ведется много разговоров, возникают вопросы, однако он считает их «глупыми и притянутыми за уши».
Александр Лукашенко также поручил правительству Белоруссии проработать вопрос о поставках нефти через прибалтийские порты. По его словам, нужны альтернативные варианты – если Литва не согласна, то нужно договариваться с Латвией, — подчеркнул белорусский лидер. По его словам, перерабатывать нефть можно на Новополоцком заводе и обеспечивать балтийские республики.
Комментарии11
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perestarok 10 января 2019 | 15:36
"Вопроса об объединении Белоруссии и России сегодня в повестке дня нет, — утверждает Александр Лукашенко"
И очень даже замечательно. Эта совместная жизнь в СССР очень дорого стоила российскому народу.
kottigr1 10 января 2019 | 15:41
perestarok: Вопроса об объединении Белоруссии и России сегодня в повестке дня нет, — утверждает Александр Лукашенко
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Так ведь и Путин пока что краденный им Крым ещё не переварил.. Встал этот остров у него в горле костью, поэтому и пасть пока занята.
polsan 10 января 2019 | 15:46
perestarok: А вот и неправда! Посмотрите вот сюда https://www.kp.ru/daily/26571.7/3586720/ и Вы узнаете, что белорусы больше производили чем потребляли! Скоро за это будут сажать, фейк ньюз! ))
zztop1960 10 января 2019 | 15:56
polsan: Найдены документы СССР. По ним Латвия поставляла в бюджет СССР больше чем получала
perestarok 10 января 2019 | 15:59
polsan: "А вот и неправда! Посмотрите вот сюда"
Так я это всё познавал на своей шкуре. Я много ездил по стране и видел, где что. У нас в Электростали - 50 км от Москвы. Уже в середине 80-х в магазинах ничего не было, а приезжаешь в Белоруссию, на Украину, в Грузию, не говоря уже о Прибалтике, там в магазинах 2-3 сорта колбасы, 2 сорта сыра. У нас этого ничего не было. Ездили за всем в Москву. Мои родственники из Хабаровска тоже ездили (простите, летали) за всем в Москву. Я в 80-м году поехал в командировку в Ярославль, так там невозможно было купить сахар, мыло, зубную пасту, чай. Водка и хлеб в магазинах.
polsan 10 января 2019 | 16:02
perestarok: Причём тут ездили вы по стране и то, что Белоруссии эту колбасу производили! Надо было её всю в Электросталь свезти?! Смешно правда! ))
polsan 10 января 2019 | 15:37
Кем будет Лукашенко, если такое объединение произойдет?! ) А сейчас он президент суверенной страны! Оно ему надо, это объединение?! )
zztop1960 10 января 2019 | 15:37
Пора Беларуси возвращатся в родную гавань , в Великое княжество Литовское и Речь Посполитую
zztop1960 10 января 2019 | 15:43
Период истории Беларуси с 1223 до 1291 года в обоих княжествах велась постоянная борьба за престол из-за отсутствия прямых наследников. Лишь литовскому князю Гедимину в результате удалось мирно объединить Полоцкое и Литовское княжества и, таким образом, положить конец бесконечным распрям. Благодаря ему, а позже его сыну Ольгерду, белорусские земли наконец были собраны в едином Великом княжестве Литовском. Именно в этот период белорусы начинают формироваться как национальность.
Ольгерд, победив монголо-татарскую Орду, присоединил к своим землям и земли бывшего Киевского княжества, тем самым превратив свое государство в крупнейшее в Европе.
«Золотой век» истории Беларуси
В пятнадцатом веке Великое княжество Литовское вошло в «Золотой век» своей истории. Государство достигает своего могущества как в территориальном, так и в экономическом плане, культура в это время также находится на подъеме. В это же столетие, литвины (нынешние белорусы) окончательно формируются в отдельный этнос.
Следующий период истории Беларуси ознаменован объединением в единое государство Великого княжества Литовского и Польского Королевства и созданием Речи Посполитой с целью совместной обороны от Москвы и других угроз. Также между ними была подписана Брестская уния, решившая проблему религиозных междоусобиц.
avk7874 10 января 2019 | 15:59
У тебя может и нет, а у другого фиг знает.
l_ustaly 10 января 2019 | 16:01
Мир смогли мы поразить
Креативом смелым -
Стали вёдрами возить
Нефть с Венесуэлы...
А теперь есть суперплан,
Для пустых карманов,
Нам спасение - стакан
С нефтью из Ирана...