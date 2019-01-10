"Вопроса об объединении Белоруссии и России сегодня в повестке дня нет, — утверждает Александр Лукашенко"

Он признал, что на эту тему ведется много разговоров, возникают вопросы, однако он считает их «глупыми и притянутыми за уши».

Александр Лукашенко также поручил правительству Белоруссии проработать вопрос о поставках нефти через прибалтийские порты. По его словам, нужны альтернативные варианты – если Литва не согласна, то нужно договариваться с Латвией, — подчеркнул белорусский лидер. По его словам, перерабатывать нефть можно на Новополоцком заводе и обеспечивать балтийские республики.