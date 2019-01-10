Предприниматель Виктор Шкулев купил интернет-газету Фонтанка.ру
Он стал новым владельцем контрольного пакета акций Ажур-медиа. По словам Шкулева, он намерен развивать Фонтанку как современное СМИ. Изменения могут касаться бизнеса, серьезной смены редакционной политики не будет.
Комментарии2
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zloy_sok 10 января 2019 | 15:48
Угу....Фонтанке пришла полная Мойка....
zapadnay 10 января 2019 | 15:50
А этот Шкулев не тесть ли Андрея Малахова?