Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Новой заявки пока нет, — сообщили сегодня в городском Комитете имущественных отношений. Там подчеркивают, что могут издать новое распоряжение только после получения соответствующей заявки от Церкви.
Прежний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко неоднократно настаивал на передаче Исаакиевского собора РПЦ. Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов пока публично на эту тему не высказывался.
Комментарии6
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olegleon 10 января 2019 | 15:37
а если заявку другая общественная организация подаст, то ей и передадут?
gvs 10 января 2019 | 15:38
olegleon: А если Дыров "ненавязчиво попросит" передать Исаакий под мечеть? ))))
galla 10 января 2019 | 15:39
Может быть у нас в городе появится Губернатор атеист или агностик?
m_doc 10 января 2019 | 15:50
Почему культовое сооружение - православный собор - не должен принадлежать церкви? Не атеистам же его отдавать, нелогично как-то...
alexandro_1961 10 января 2019 | 15:53
m_doc: Да по той простой причине, что Исаакиевский собор вообще никогда, даже при царях, церкви не принадлежал. Даже и в те времена он находился на балансе у государства. Не знали?
m_doc 10 января 2019 | 16:03
alexandro_1961: При царе гос-во не было отделено от церкви. А потом был большевизм с гос. атеизмом и богоборчеством.
Современная Россия живёт по другим законам. Почему именно в Исаакий вцепились, почему для него должно быть сделано исключение? Наверное, потому что Вишневский и ко. не любят РПЦ, ибо других причин не видать.