Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Новой заявки пока нет, — сообщили сегодня в городском Комитете имущественных отношений. Там подчеркивают, что могут издать новое распоряжение только после получения соответствующей заявки от Церкви.

Прежний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко неоднократно настаивал на передаче Исаакиевского собора РПЦ. Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов пока публично на эту тему не высказывался.