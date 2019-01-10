Московские власти пытаются ликвидировать последствия затопления тушинского тоннеля

Грунт у канала имени Москвы просел на площади в 75 квадратных метров и в тоннель выливается около 50 литров воды в секунду. Об этом рассказал зам.мэра Петр Бирюков. Движение в районе Волоколамского шоссе восстановят лишь завтра.