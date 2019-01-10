Московские власти пытаются ликвидировать последствия затопления тушинского тоннеля
Грунт у канала имени Москвы просел на площади в 75 квадратных метров и в тоннель выливается около 50 литров воды в секунду. Об этом рассказал зам.мэра Петр Бирюков. Движение в районе Волоколамского шоссе восстановят лишь завтра.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 10 января 2019 | 15:33
ещё бы Бирюков рассказал о необходимости такого канала сейчас и было бы хорошо.
lenin3 10 января 2019 | 15:38
Бирюков и осталные толстопузые начальники после ликвидации аварии получат денежные немалые премии,а вот работяги,непосредственно копающиеся в грязи,максимум-благодарности в виде грамот...
sunixyivchai 10 января 2019 | 15:57
lenin3: Зато ты всё знаешь и умеешь, вот поэтому тебя никуда не берут.
astet 10 января 2019 | 15:43
olegleon: очевидно в вечернем эфире
Соловьёв и Киселёв расскажут
об очередной провокации злобных пиндосов!
sunixyivchai 10 января 2019 | 15:59
astet: Пока ты нам рассказываешь об злобных пиндосах, показывая свою природную тупость.
neon001 10 января 2019 | 15:37
будет треш 100%. не сейчас, но будет. зальет тоннели в час пик))
vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 15:39
Нужно попросить уважаемого министра Мединского, чтобы он вызвал панфиловцев для очередной защиты Волокаламского шоссе, но уже от спровоцированных партнёром Обамой водяных орд.