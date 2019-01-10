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15:00, 10 января 2019

Сегодня состоится первая гонка Кубка Мира по биатлону в новом календарном году

В немецком Оберхове девушки пробегут спринт.

Тренеры вызвали на этап семерых спортсменов, вместо шести с расчетом, что можно будет варьировать состав и спокойно готовиться к эстафете. Как и было обещано перед началом сезона, спортсменок отбирали по спортивному принципу. Именно поэтому среди участниц не оказалось Ульяны Кайшевой. Она неудачно выступила на предновогодних этапах. Ирине Старых и Екатерине Юрловой-Перхт удалось в этих гонках набрать необходимое количество очков. Евгении Павловой одного балла не хватило, но на это решили внимания не обращать, тем более, что один этап она пропустила по болезни. Светлана Миронова и Маргарита Васильева отобрались в команду по итогам внутрироссийских стартов Ижевская Винтовка, равно как и Лариса Куклина, которая станет единственной дебютанткой в команде. Ну а Валерия Васнецова попала в состав решением тренеров. В программе этапа Кубка Мира в Оберхофе спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.

Начало спринтерской гонки на этапе Кубка Мира в Оберхофе в 16.30 по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.

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post_v 10 января 2019 | 15:58

интересный немецкий город - Оберхов.... о котором сообщает Эхо Москвы

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