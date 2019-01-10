Прощание с последним председателем Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым пройдет 12 января

Прощание с последним председателем Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым, по предварительным данным, пройдет 12 января в траурном зале Центральной клинической больницы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил КПРФ и аппарату нижней палаты парламента взять на себя организацию похорон.

Лукьянов очень любил страну и хотел ее восстановления, — сказал «Эху» политолог Дмитрий Орешкин

Анатолий Лукьянов скончался накануне в возрасте 88 лет.