Прощание с последним председателем Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым пройдет 12 января
Прощание с последним председателем Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым, по предварительным данным, пройдет 12 января в траурном зале Центральной клинической больницы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил КПРФ и аппарату нижней палаты парламента взять на себя организацию похорон.
Лукьянов очень любил страну и хотел ее восстановления, — сказал «Эху» политолог Дмитрий Орешкин
Анатолий Лукьянов скончался накануне в возрасте 88 лет.
Комментарии5
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sasass 10 января 2019 | 15:18
Почему интересно не в Доме Советов ....
aspid55 10 января 2019 | 15:36
sasass: Интересно как Володин может что-то поручать КПРФ?
На основании каких законов она ему подведомственна?
m_doc 10 января 2019 | 15:46
aspid55: Коммуняки не хотят Лукьянова хоронить? Не удивлена:)
Пущай его дочура - тоже коммунистка, кстати - на новой родине, в антикоммунистической Латвии похоронит. Думаю, покойный был бы очень доволен таким кунштюком.
aspid55 10 января 2019 | 15:59
m_doc: маня, ты явная идиотка и не понимаешь смысла того что читаешь?
Где ты прочитала, что коммунисты не хотят Лукьянова хоронить?
Просто для этого они в указаниях голубка-спикера не нуждаются и он давать эти указания не уполномочен.
harra 10 января 2019 | 15:35
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил КПРФ и аппарату нижней палаты парламента....