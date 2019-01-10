Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил ученых в том, что они порой проявляют «инфантильную открытость»
В интервью РБК он сказал, что в погоне за публикациями в иностранных журналах они готовы сливать даже стратегически важную информацию.
Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике. – заключил глава Роскосмоса.
Рогозин отметил, что не намерен лично ручаться за ученого Виктора Кудрявцева, который арестован по подозрению в госизмене.
Комментарии27
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luger_max_otto 10 января 2019 | 15:05
А таксу Митька секретно топил, или публично?
desdichado 10 января 2019 | 15:11
...они готовы сливать даже стратегически-важную информацию.
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К примеру, как благодаря великорусскому головотяпству, на корпусах ракет могут появиться дыры...
tvitov66 10 января 2019 | 15:21
Скоро наши мудрые вожди догадаются что в ученые нужно записывать исключительно немых и не грамотных, тогда гос.тайна будет надежно сокрыта! #такпобедим
kottigr1 10 января 2019 | 15:28
tvitov66: Загнать снова всех ученых в ГУЛАГовские шарашки и пусть там .. не болтают !
tvitov66 10 января 2019 | 15:31
kottigr1: это еще на охрану тратится ... проще раздать все научные звания попам, ФСБешникам и полицаям, тогда высокодуховную Родину минует сия опасность
kotbajune 10 января 2019 | 15:33
" работы должно измеряться реальной пользой"
Для кого, для Рогозиных или для них
почему Рогозинская польза, которую они именуют государственной, лучше их?
Почему учёный должен выполнять работу ФСБ, нк проболтался, так это дело ФСБ -- генералов сажать, а учёному поставить на вид.
Что здесь не так?
galen 10 января 2019 | 15:44
kottigr1: А я думаю,что эпилептоидность не чуть не лучше инфантилизма .
punk_not_dead 10 января 2019 | 16:01
tvitov66:
Рогозин обвинил ученых в том, что они порой проявляют «инфантильную открытость»
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сам же Дмитрий Рогозин давно не инфантилен, но очень возмужал за последние два года и вступил в пубертатный период
scorpio_ 10 января 2019 | 15:07
Инфантильная открытость лучше шизоидно-параноидальной закрытости. Передайте кто-нибудь это великовозрастному придурку при роскосмосе.
gvs 10 января 2019 | 15:08
"Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой..."
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... в виде возможности распилить бабло.
i_c_e 10 января 2019 | 15:09
То есть про супер ракету то, что Путин нёс во всеуслышанье, таки получается, что была «дезинформация»?
rules24 10 января 2019 | 15:21
i_c_e: То есть про супер ракету то, что Путин нёс во всеуслышанье
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Вы какую имеете в виду? В прошлом году несколько ракет поступило на вооружение Российской армии.
tatarus 10 января 2019 | 15:19
Фундаментальные исследования всегда во все времена были открыты, учёные всего мира публикуют открытия и изобретения. Это источник развития всей мировой науки. А уж как это те или иные страны будут использовать, для улучшения жизни людей или для новых способов их уничтожения, решает каждая страна. Конечно, можно изобрести суверенную российскую науку. С генетикой и кибернетикой уже пробовали, до сих пор расхлёбываем. С рогозиным давно всё понятно, у нашей суверенной космонавтики с ним большие перспективы.
ppoommaann2008 10 января 2019 | 15:20
Пусть учёные останутся безызвестными телами. Всё для блага государства. А государство - это сами знаете кто. То есть всё для него самого. А вы без публикаций живите на зарплату.
yralez 10 января 2019 | 15:25
Что с идиота возьмешь......я бы даже не советовал брать у него анализы.
d_moll 10 января 2019 | 15:26
Ученый (во всем мире, про Россию не скажу), подписывая рабочий контракт, четко знает, что из его исследования не должно находиться в открытом доступе. Остальное - разрешено. При чем тут вообще инфантилизм? Рогозин имел ввиду, что если что и не засекречено, то у нас все равно могут пришить госизмену. Не будьте инфантильными, в общем, не работайте на российскую науку.
natalia2108 10 января 2019 | 15:27
Рогозин, вспомни дразнилку из детства: Не учи учёного...
norgemann 10 января 2019 | 15:27
В Раше проблема не с учеными, проблема в их отсутствии.
delovoy_podolsk 10 января 2019 | 15:28
Чего же так? Дожили, мрази тупоголовые, чекисты вонючие, что у вас в России нет ни одного (!) приличного российского журнала с английской версией мирового значения с научным авторитетом и престижем, где могли бы напечататься учёные? Нет ни одного! Тварь по имени Андрей Воробьёв огромные средства кинул на пиар своей фигуры. Даже десятой части которых хватило бы учредить и выпускать мощный современный журнал, типа "Авангарды российской науки", или "Наука. РФ". Но у этих тупиц нет ни кадров, ни финансов, для выпуска крутого журнала, могут только запретить своим учёным печататься за рубежом. Недоумки. А Рогозин просто дурак.
sasass 10 января 2019 | 15:29
Любое открытие или изобретение не зависит от сознания ученого - ее надо искать в информационном поле ноосферы и не каждому индивиду удается установить с ней контакт - может быть самому Рогозину это сделать и не быть нахлебником ....
borhudarov 10 января 2019 | 15:31
Я так понимаю, пойдем по стопам т. Берия? Мощный промышленный шпионаж и шарашки?
Господи, да за что же нам это?
shtirlitz77 10 января 2019 | 15:34
"...Рогозин отметил, что не намерен лично ручаться за ученого Виктора Кудрявцева, который арестован по подозрению в госизмене..."
Чем меньше успехов в рогозинском хозяйстве, тем больше злобы источает он.
Этому "ученому" только и остается, что поучать ученых.
pulalala 10 января 2019 | 15:39
Пьяного Митю в Штаты не пустили. Серчает.
Брыкался и матом гнал про американскую дырочку на станции в космосе.
Велели проспаться.
Дак он уж и не протрезвеет.
Беда.
galla 10 января 2019 | 15:42
Интересно, а сам себя он не обвиняет хоть в чём-то?
borisv 10 января 2019 | 15:43
Зачем такого дурня назначили на космос? Неужели не нашли ему поприща попроще? Товарищ безнадёжен...
zloy_sok 10 января 2019 | 15:46
"Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике."
Угу, а реальная польза это как? Сколько людей за раз можно убить?
sborisych 10 января 2019 | 15:54
Язык их- враг их... ВпроТчем, если бы и молча воротили так же, как им позволено- то ни за умных, ни за порядочных, ни за бескорыстных и совестливых, всё равно бы не сошли...