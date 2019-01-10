Семьям, усыновившим ребенка, могут запретить переезжать без уведомления органов опеки

Такие правила планирует ввести Минпросвещения.

Министерство просвещения направило на рассмотрение регионов законопроект, который ужесточает требования к усыновлению. Новые правила запретят усыновлять более одного ребенка в год, кроме случаев с братьями и сестрами и введут обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. Сообщать о переезде на новое место жительства необходимо, чтобы предотвратить намеренное ухудшение условий жизни ребенка, сказано в проекте закона. В документе подробно расписан порядок проведения обследования жилого помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда с опекуном. В то же время планируется снять жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. Это будет сделано по решению Конституционного суда.

Проект закона был доработан после критики со стороны приемных родителей.