Семьям, усыновившим ребенка, могут запретить переезжать без уведомления органов опеки
Такие правила планирует ввести Минпросвещения.
Министерство просвещения направило на рассмотрение регионов законопроект, который ужесточает требования к усыновлению. Новые правила запретят усыновлять более одного ребенка в год, кроме случаев с братьями и сестрами и введут обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. Сообщать о переезде на новое место жительства необходимо, чтобы предотвратить намеренное ухудшение условий жизни ребенка, сказано в проекте закона. В документе подробно расписан порядок проведения обследования жилого помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда с опекуном. В то же время планируется снять жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. Это будет сделано по решению Конституционного суда.
Проект закона был доработан после критики со стороны приемных родителей.
Комментарии4
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gordy 10 января 2019 | 15:19
Поднимают себе цену?
atl 10 января 2019 | 15:29
А подписку о невыезде и отмечаться у участкового каждую неделю ?
astet 10 января 2019 | 15:41
atl: предлагаю
семьи, усыновившие детей,
помещать в специально огороженные резервации!!!
А контроль за ними поручить ФСБ.
iia 10 января 2019 | 15:43
Усыновители, опекуны и приемные родители - это все разные статусы. О чем речь? Какие все-таки малограмотные журналисты. В такую же кучу верующих и религиозных смешивают.