Московское метро не пострадало от затопления Тушинского тоннеля, подземка работает в штатном режиме
Движение на Волоколамском шоссе по-прежнему перекрыто в обе стороны. Туннель затопило после провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы. На месте ЧП работают аварийные службы.
По словам мэра Сергея Собянина, авария очень серьезная, последствия могут устранить к завтрашнему утру.
К затоплению тоннеля могли привести нарушения при строительстве в 2003 году. Это выяснит экспертная комиссия, — сообщил зам.мэра Петр Бирюков. Он напомнил, что тогда расширяли шоссе и возможно, допустили какие-то отклонения.
Сейчас на месте происшествия уже собрано более 300 кубометров воды, ее откачивают по специальной схеме.
Комментарии5
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a_111111 10 января 2019 | 15:21
Срочно нужен Генрих Ягода...
1) отстроить канал заново
2) провести репрессии
Ежова и Берию не предлагать...
gordy 10 января 2019 | 15:49
"К затоплению тоннеля могли привести нарушения при строительстве в 2003 году."
Кривые руки, жадное сердце и пустая голова?
neon001 10 января 2019 | 15:22
жаль, что великий расширитель, в итоге, так и не ответит за свою бездарную провинциальную похабщину в отношении москвы, ориентированную на распилы бюджета и откаты со стороны застройщиков.
stanislav1975 10 января 2019 | 15:23
Это прорыв!
lager23 10 января 2019 | 15:34
Путин заявил, что стране "необходим прорыв", что все, о чем он говорил в ходе избирательной кампании, будет сделано..
Володя сказал, Володя сделал!