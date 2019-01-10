Московское метро не пострадало от затопления Тушинского тоннеля, подземка работает в штатном режиме

Движение на Волоколамском шоссе по-прежнему перекрыто в обе стороны. Туннель затопило после провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы. На месте ЧП работают аварийные службы.

По словам мэра Сергея Собянина, авария очень серьезная, последствия могут устранить к завтрашнему утру.

К затоплению тоннеля могли привести нарушения при строительстве в 2003 году. Это выяснит экспертная комиссия, — сообщил зам.мэра Петр Бирюков. Он напомнил, что тогда расширяли шоссе и возможно, допустили какие-то отклонения.

Сейчас на месте происшествия уже собрано более 300 кубометров воды, ее откачивают по специальной схеме.