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14:30, 10 января 2019

Таймс: В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера

В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера. Как пишет газета Таймс, россиян могут задействовать для подавления протестов местной оппозиции.

В конце декабря несколько сотен человек вышли на улицы суданских городов с требованием отставки президента Аль-Башира, который правит страной уже 30 лет.

Комментарии

18

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danko1 10 января 2019 | 14:41

Путин же сказал, что это бизнес у Пригожина.
А о том, что ЧВК запрещены и их наемники должны привлекаться к уголовной ответственности, "юрист" Путин не знает.
Он этих убийц орденами награждает и фотографируется с ними.

desdichado 10 января 2019 | 15:04

Они там оттачивали своё мастерство (из пресс-рели́за минобороны)

vedma2017 10 января 2019 | 14:42

Так вот кто - мировой жандарм, душитель демократии !

sborisych 10 января 2019 | 14:48

vedma2017:
Видимо следует ожидать ответных визитов суданцев- исламистов сюда?

perestarok 10 января 2019 | 15:38

sborisych: "Видимо следует ожидать ответных визитов суданцев- исламистов сюда?"

В России своих исламистов, как собак нерезанных.

vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:42


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prostotak123 10 января 2019 | 14:44

Они там что? Набухались и гоняли местных?))))))

rules24 10 января 2019 | 14:50

Несколько сотен человек вышли на улицы суданских городов и обнаружили что все остальные жители из ЧВК "Вагнер".))))

sasass 10 января 2019 | 14:59

Деликатесы для кремля ищут там , что ли...

m_doc 10 января 2019 | 15:03

Даже если замечены, и что такого? Вот если б там Большой театр заметили, это была бы всем новостям новость:))

tag188 10 января 2019 | 15:07

m_doc: Даже если замечены, и что такого?
========================
Совершенно верно. Мне вот, абсолютно не важно, в какой стране будет утилизировано это вагнеровское гуано. Чем больше их перебьют во всяких Суданах-Зимбабвах, тем меньше здесь их останется, воздух хоть немного чище станет.

poluputing 10 января 2019 | 15:04

уголовные хари вагинаровцев наблюдались вначале в Лугандоне, а уж потом "далее везде". Всё "хорошее" в Рассее началось в 2014 г. в Украине. Видимо и закончится, когда вы из неё уберётесь

ahtung700 10 января 2019 | 15:27

poluputing: хохломордые каждый раз,как справедливо получают по сусалам,начинают ныть как бабы

kuchumka 10 января 2019 | 15:07

Каждый зарабатывает как может.

tag188 10 января 2019 | 15:10

kuchumka: А что, разве в великой и прекрасной России, где вот скоро как 20 лет управляет величайший гений, рабочих мест не хватает??!

kuchumka 10 января 2019 | 15:15

tag188: в офисе сидеть скучно, вот люди и идут испытать себя и денег заработать, каждый делает свой выбор сам.

perestarok 10 января 2019 | 15:40

tag188: "А что, разве в великой и прекрасной России, где вот скоро как 20 лет управляет величайший гений, рабочих мест не хватает??!"

А их во всех странах не хватает.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

unprejudiced 10 января 2019 | 15:46

очередная госдеповская попытка революции значит провалилась, раз англосаксы так заскулили. Может скоро и на улицах городов США будут эти ЧВК следить чтобы выборы выиграл ставленник Кремля

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