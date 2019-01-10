Таймс: В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера

В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера. Как пишет газета Таймс, россиян могут задействовать для подавления протестов местной оппозиции.



В конце декабря несколько сотен человек вышли на улицы суданских городов с требованием отставки президента Аль-Башира, который правит страной уже 30 лет.