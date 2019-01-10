Таймс: В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера
В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера. Как пишет газета Таймс, россиян могут задействовать для подавления протестов местной оппозиции.
В конце декабря несколько сотен человек вышли на улицы суданских городов с требованием отставки президента Аль-Башира, который правит страной уже 30 лет.
Комментарии18
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danko1 10 января 2019 | 14:41
Путин же сказал, что это бизнес у Пригожина.
А о том, что ЧВК запрещены и их наемники должны привлекаться к уголовной ответственности, "юрист" Путин не знает.
Он этих убийц орденами награждает и фотографируется с ними.
desdichado 10 января 2019 | 15:04
Они там оттачивали своё мастерство (из пресс-рели́за минобороны)
vedma2017 10 января 2019 | 14:42
Так вот кто - мировой жандарм, душитель демократии !
sborisych 10 января 2019 | 14:48
vedma2017:
Видимо следует ожидать ответных визитов суданцев- исламистов сюда?
perestarok 10 января 2019 | 15:38
sborisych: "Видимо следует ожидать ответных визитов суданцев- исламистов сюда?"
В России своих исламистов, как собак нерезанных.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:42
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prostotak123 10 января 2019 | 14:44
Они там что? Набухались и гоняли местных?))))))
rules24 10 января 2019 | 14:50
Несколько сотен человек вышли на улицы суданских городов и обнаружили что все остальные жители из ЧВК "Вагнер".))))
sasass 10 января 2019 | 14:59
Деликатесы для кремля ищут там , что ли...
m_doc 10 января 2019 | 15:03
Даже если замечены, и что такого? Вот если б там Большой театр заметили, это была бы всем новостям новость:))
tag188 10 января 2019 | 15:07
m_doc: Даже если замечены, и что такого?
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Совершенно верно. Мне вот, абсолютно не важно, в какой стране будет утилизировано это вагнеровское гуано. Чем больше их перебьют во всяких Суданах-Зимбабвах, тем меньше здесь их останется, воздух хоть немного чище станет.
poluputing 10 января 2019 | 15:04
уголовные хари вагинаровцев наблюдались вначале в Лугандоне, а уж потом "далее везде". Всё "хорошее" в Рассее началось в 2014 г. в Украине. Видимо и закончится, когда вы из неё уберётесь
ahtung700 10 января 2019 | 15:27
poluputing: хохломордые каждый раз,как справедливо получают по сусалам,начинают ныть как бабы
kuchumka 10 января 2019 | 15:07
Каждый зарабатывает как может.
tag188 10 января 2019 | 15:10
kuchumka: А что, разве в великой и прекрасной России, где вот скоро как 20 лет управляет величайший гений, рабочих мест не хватает??!
kuchumka 10 января 2019 | 15:15
tag188: в офисе сидеть скучно, вот люди и идут испытать себя и денег заработать, каждый делает свой выбор сам.
perestarok 10 января 2019 | 15:40
tag188: "А что, разве в великой и прекрасной России, где вот скоро как 20 лет управляет величайший гений, рабочих мест не хватает??!"
А их во всех странах не хватает.
unprejudiced 10 января 2019 | 15:46
очередная госдеповская попытка революции значит провалилась, раз англосаксы так заскулили. Может скоро и на улицах городов США будут эти ЧВК следить чтобы выборы выиграл ставленник Кремля