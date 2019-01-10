Александр Лукашенко поручил правительству Белоруссии проработать вопрос о поставках нефти через прибалтийские порты
По его словам, нужны альтернативные варианты – если Литва не согласна, то нужно договариваться с Латвией, — подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, перерабатывать нефть можно на Новополоцком заводе и обеспечивать балтийские республики.
Комментарии28
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tv_victim 10 января 2019 | 14:34
Крепнет российско-белорусская дружба....
vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oldpartizan 10 января 2019 | 14:47
поздно саша пить боржоми.
доцеловался в 99 с союзным государством?
desdichado 10 января 2019 | 15:08
А нефть откуда?
perestarok 10 января 2019 | 15:17
desdichado: "А нефть откуда?"
Из нефтеносных болот, естественно.
kreamssdick 10 января 2019 | 14:35
До Лукашенко доходит, как до жирафа
m_doc 10 января 2019 | 14:41
kreamssdick: Да уж прям. Цатый по счёту припадок у Бацьки, не оставляющего надежду на нежданную халяву:) Видать, так минским мечтателем и помрёт.
vezdehod1 10 января 2019 | 14:48
m_doc:
Да уж прям. Цатый по счёту припадок у Бацьки, не оставляющего надежду на нежданную халяву:) Видать, так минским мечтателем и помрёт.
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Батька Лукаш не дурак и никогда им не был - зря надеешься на его смерть, он и Путина переживёт.
m_doc 10 января 2019 | 14:56
vezdehod1: Не приписывай мне низменные чувства. В данном контексте "помрёт" имеет такое же отношение к смерти, как поговорка "горбатого могила исправит". ПонЯл?:)
aspid55 10 января 2019 | 14:44
kreamssdick: Лукашенко доит Россию по мере возможностей.
Нот сейчас его прижали и он как всегда стал попугивать Путена разводом.
Раньше срабатывало.
m_doc 10 января 2019 | 14:46
aspid55: Когда срабатывало последний раз?
aspid55 10 января 2019 | 15:54
m_doc: Всегда срабатывало.
3. В 2014 году Беларусь заняла свою позицию по украинскому вопросу, расширяя торговое сотрудничество с Украиной, поставляя, среди прочего, товары для украинского военпрома и даже некоторые вооружения и технику. Естественно, что в вопросах критического экспорта и импорта она является "контрабандной калиткой" и для украинских товаров. Например, после закрытия российского рынка для украинской молочной и мясной продукции эти объёмы начала выкупать Республика Беларусь (при том, что там объёмы производства в разы превышают потребности внутреннего рынка).
Дальше, следите за руками, на ту же сумму и примерно на те же объёмы увеличились поставки продуктов питания в РФ. В Украину, с другой стороны, шли двигатели, сплавы, узлы и детали для ремонта военной техники — то, что РФ, естественно, запретило продавать "киевской хунте". В конце концов, существующие СП по производству военной техники, которая используется ВСУ по назначению — для утилизации "руссо-туристо" на Донбассе, тоже слабо вяжется с "союзническим статусом" Беларуси.
4. В 2015 году Минск отказался продать Москве ключевые заводы военно-промышленного комплекса, в 2016-м размещать базу ВВС. И, наконец, в 2020 году истекает срок аренды двух российских РЛС, которые расположены на территории Беларуси. Но решение вопроса о продлении срока перенесено на 2019 год. Причём без РЛС "Волга" Россия получает "дыру" в системе обнаружения запуска баллистических ракет шириной до 800 км. Без 43 узла связи ВМФ РФ рушится система обмена кодированными сигналами ЦУС ВМФ РФ и атомных подводных лодок, находящихся на боевом дежурстве.
aspid55 10 января 2019 | 15:56
m_doc: 5. Беларусь создала совместно с КНР ракетную систему "Полонез", которая совмещает в себе характеристики РСЗО и ОТРК. Поставила на боевое дежурство в восточной части страны таким образом, что в радиус гарантированного поражения попадают военные объекты РФ в Смоленской и Брянской областях и в то же время — ни одного объекта стран НАТО. В 2018 году Беларусь продала систему Азербайджану, несмотря на активные протесты "союзника по ОДКБ" Армении и неудовольствие России.
6. До 2013 года Россию называли основным кредитором Беларуси. Но с 2014 по 2018 год внешний долг был рефинансирован таким образом, что доля "российских" кредитов уменьшилась с 85-87% до 45% от беларуского госдолга, большая часть которого — кредит на строительство АЭС. Ради справедливости стоит отметить ещё 17% от контролированного РФ Евразийского фонда стабилизации и развития, но они уравновешены серьёзным ростом присутствия китайских кредитных денег.
7. РФ пыталась влиять, уменьшая возможности Минска играть на переработке и использовании дешёвых углеводородов. Если в 2011-12 годах МВФ оценивал такую ценовую скидку (суммарно нефть-газ-нефтепродукты по сравнению со среднеевропейской ценой) в 20-25% ВВП, то уже к 2017-му показатель уменьшился в пять раз и достиг 5,5%. Метод не сработал — Беларусь политику не изменила.
8. Беларусь "монетизировала" свою позицию по Украине, выйдя из-под европейских и американских санкций. Хотя, ради справедливости надо отметить, что США оценили не столько украинское направление, сколько продажу сирийской оппозиции через болгарские фирмы-прокладки противотанковых комплексов. Тех самых, из которых оппозиционеры потом жгли российские танки и даже сбили 2 вертолёта.
ostapba 10 января 2019 | 14:37
Клюнул петушок?
Жареный даже??
proletarian74 10 января 2019 | 14:41
Ну где же нефть еще брать, как не с нефтеносных песков Прибалтики ))
m_doc 10 января 2019 | 14:48
proletarian74: ... а потом продавать бензин несметным полчищам прибалтийских водителей.
Бацька - знатный бизнесмен:)))
wojskowy Марек Качоровски 10 января 2019 | 14:45
Скоро следует ожидать в соловьёвскокисилёвских программах новое обозначение белорусов - жидобульбаши. Лукашенко не такой уж и простой, как казался. Но самое главное он прекрасно понимает, что народ на воссоединение с Россией относится резко отрицательно. В Белоруссии бываю часто, ни молодёжь, ни среднее поколение, ни бедные, ни богатые ни разу в разговорах не высказывали желание присоединения к России. Крым, Абхазия, Приднестровье надолго привили иммунитет белорусам.
pna 10 января 2019 | 15:21
wojskowy: Это пока Россия им нефть и газ на халяву поставляет.
pna 10 января 2019 | 15:25
wojskowy: Особенно не хотя присоединения в России россияне, которые скупают в Белоруссии дома. Иметь российскую пенсию и жить по ценам Белоруссии даже очень неплохо.
m_doc 10 января 2019 | 15:29
pna: Нет там никаких чудесных цен уже давно, и всё хорошее стоит недёшево.
platonnekafrin 10 января 2019 | 14:49
По мысли батьки стать нефтяной державой очень просто. Берёшь картошку, растворяешь её в болотной жиже и гонишь полученную нефть по полю и по лесу до ближайшего балтийского порта.
sasass 10 января 2019 | 14:50
Лука Мудищев найдет выход - Украина ведь нашла и теперь припеваючи живет...
hiryrg 10 января 2019 | 14:52
Батька обжегся...Придется нелегко...
proletarian74 10 января 2019 | 14:59
hiryrg:
Основная статья белэкспорта - нефтепереработка. Ни белэлектроника, ни белавтопром кроме России никому не нужен. Ну так уж вышло.. Или не вышло у Батьки.
a_111111 10 января 2019 | 15:26
Боюсь Литва согласна... Если только Россия не перекупит....
ymnikymnik 10 января 2019 | 15:26
Народ чего головы ломаете, российская нефть прокачыввается через Белоруссии реверсивно ,так же как Украина утерла нос Газпрому реверсивно получает газ.
anna20869 10 января 2019 | 15:28
Нда....уже даже.батька ищет других поставщиков. Видать прижали его в кремле- дошло, что либо дешевая московская нефть и союзное государство во главе с Путиным, либо сам баоахтайся как хочешь. Так кремль же может ему и не простить его балансировки, могуттведь ещё и отпускникгв заслать.
borisv 10 января 2019 | 15:46
Любовь ушла, завяли помидоры...