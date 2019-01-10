Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Новой заявки пока нет, — сообщили сегодня в городском Комитете имущественных отношений. Там подчеркивают, что могут издать новое распоряжение только после получения соответствующей заявки от Церкви.
Прежний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко неоднократно настаивал на передаче Исаакиевского собора РПЦ. Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов пока публично на эту тему не высказывался.
Комментарии9
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post_v 10 января 2019 | 14:34
погодите, обращение РПЦ сейчас внезапно может найтись
luger_max_otto 10 января 2019 | 14:35
Кирилл не оправдал доверия, хоть и писал Папе Римскому. Не будет Украины- не будет и Исаакия.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:44
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danko1 10 января 2019 | 14:37
post_v: Может, постеснялись опозорившемуся торговому дому Гундяева Исаакий передавать?
Вот заменят этого торгаша на духовника гопника, тогда и отдадут.
Хотя эта секта РПЦ никакого права на Собор, как и на прочую захваченную недвижимость, не имеет.
gvs 10 января 2019 | 14:36
Дипломатично увернулись от бородатых рейдеров )))))
buzukin075 10 января 2019 | 14:38
Не слышу криков радости из логова либерастов! Вы шо, мля, радетели государственности - не рады? А ну, строем, как будто на референдуме по отдаче Курил - развернуть хоругви :)
alexakimfaa 10 января 2019 | 14:46
Да чего уж там - попы дожмут эту операцию по передаче Исаакия - они были поглощены разводом с УПЦ, там ведь вопрос очень больших "бабок"..Да и власти Петербурга подмахнут любую бумагу для РПЦ,если на то будет воля "царя"...
tetriz 10 января 2019 | 14:52
Сектантам первый в России храм отдать?
cromwel 10 января 2019 | 15:04
а почему не вступится набожный "херург" со своей мотоколёсной бандой? Куда-то он пропал. Видно финансирование от пахана закончилось. Я ухохотался когда видел как по телевизору показывают, как они ездят по храмам и молятся. Это была комедия.