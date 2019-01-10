Приемным родителям в России могут запретить переезд без разрешения органов опеки
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Предполагается, что эта мера позволит препятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребенка.
Чиновники предлагают подробно регламентировать порядок обследования жилого помещения. В случае принятия закон вступит в силу через два года.
Ранее стало известно, что разрабатывается еще один документ – об ограничении максимального количества детей в семье усыновителя до трех — включая родных и приемных.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
galina_683 10 января 2019 | 14:46
А если троих семья усыновит, а потом родит своего родного, приемного заберут из семьи?
sborisych 10 января 2019 | 14:55
galina_683:
Скорее заставят сдать последнего. Ну и всех последующих...
edyatel 10 января 2019 | 15:12
galina_683: Заберут родного, чтобы не нарушать статистику
sborisych 10 января 2019 | 14:53
Это проект нового нарушения т.н. конституции. Ограничение свободы передвижения.
"Статья 27 Конституции РФ 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Комментарий к Статье 27 Конституции РФ 1. Свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства является существенным элементом свободы личности, условием профессионального и духовного развития человека (Постановление КС РФ от 04.04.1996 N 9-П*(266)). Свобода передвижения и поселения внутри страны и запрет на произвольные ограничения въезда и выезда из нее гарантируются международными документами в области прав человека, в частности ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и ст. 2 Протокола N 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод."
galina_683 10 января 2019 | 14:57
sborisych:
на самом деле, конечно нужно родителей контролировать. Знамо дело, куча примеров, когда родители нарушают права ребенка... И довольно часто это бывает.
Но в Рашке такой процесс всегда принимает коррупционную форму - очередная кормушка, вымогательство с нормальных родителей взяток за право получить разрешительную бумажку.
sborisych 10 января 2019 | 15:39
galina_683:
Никогда в этой стране никакое "улучшение", основанное на запрещении, и ограничении, ни к чему хорошему не приводило.
zhrv 10 января 2019 | 15:00
- "Предполагается, что эта мера позволит препятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребенка."
Действительно! Ведь в детдомах у них рай и благодать.
edyatel 10 января 2019 | 15:17
zhrv: В детдомах детей воспитывают квалифицированные педагоги, а в семьях кто попало.
Да и проще организовать любое воспитание для 100 человек чем для 1- 2-х, пригласить учителей танцев, музыки, организовать необходимые секции и кружки
zhrv 10 января 2019 | 15:32
edyatel: - "Да и проще организовать любое воспитание для 100 человек чем для 1- 2-х, пригласить учителей танцев, музыки, организовать необходимые секции и кружки"
Канешна, канешна! Именно поэтому, воспитанники детдомов добиваются самых высоких достижений во всех областях науки и техники, а также - балета. Тут даже спора нет!