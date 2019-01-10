Приемным родителям в России могут запретить переезд без разрешения органов опеки

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Предполагается, что эта мера позволит препятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребенка.

Чиновники предлагают подробно регламентировать порядок обследования жилого помещения. В случае принятия закон вступит в силу через два года.

Ранее стало известно, что разрабатывается еще один документ – об ограничении максимального количества детей в семье усыновителя до трех — включая родных и приемных.