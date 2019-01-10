Московские власти планируют полностью устранить последствия аварии в районе Тушинского тоннеля до утра пятницы
В настоящее время движение на Волоколамском шоссе перекрыто в обе стороны. Туннель затопило после провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы.
Причины аварии должна выяснить экспертная комиссия, — сказал руководитель канала Герман Елянюшкин.
Каналу имени Москвы 80 лет, это сложное гидротехническое сооружение. Из-за ЧП на Волоколамском шоссе в столице наблюдаются многокилометровые пробки.
Комментарии9
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luger_max_otto 10 января 2019 | 14:33
И поставить в качестве памятных знаков четыре конные статуи Путина, сделанные из навоза!
post_v 10 января 2019 | 14:51
luger_max_otto:
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вода - стой! Раз-два!
gordy 10 января 2019 | 14:54
"Каналу имени Москвы 80 лет, это сложное гидротехническое сооружение."
... которым разучились пользоваться?
askol2016 10 января 2019 | 14:36
Канал имени Москвы переименовать в Канал имени Собянина
vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
luger_max_otto 10 января 2019 | 14:45
Мелко как- то. Скорее в Канал имени новой великой победы Путина.
platonnekafrin 10 января 2019 | 14:41
Очень важная новость - даже Трамп всё время интересуется: "Как там в тушинском туннеле? Когда Венедиктова из пробки вытащат?" А тут вот позвонил Макрон и сообщил где лучше лужу объезжать и номера трамваев". Меркель опять же волнуется. Асад вон весь извелся. И только Путин наш спокоен... а с ним Песков и я.
edyatel 10 января 2019 | 14:49
platonnekafrin: Да пусть всю Москву грязью зальёт.
Достойная награда за всю её подлость.
sasha2pit 10 января 2019 | 15:02
Путин Вам обещал ПРОРЫВ, получите. Если серьезно с кольца не пускают в сторону Тушино, пропускают только по предъявлению паспорт с пропиской