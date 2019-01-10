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14:00, 10 января 2019

Снег и пробки заставили мэра Саратова пересесть на автобус

Последняя неделя прошлого года в Саратове началась с сильных снегопадов. Город встал в 10-балльных пробках. Ситуация не улучшилась за праздничные выходные. К горам снега прибавились и горы мусора. Жители массово распространяли в соцсетях фотографии контейнерных площадок, заваленных отходами. Причиной стала, в том числе, плохая уборка подъездных путей к бакам. В своем обращении к жителям Саратова глава города Михаил Исаев отметил, что последний раз такое количество снега выпадало более 30 лет назад. По его словам, ситуацию осложняет устаревшая техника. Некоторым машинам около 40 лет. С устаревшим автопарком город буду очищать две-три недели, такие данные озвучил глава города вчера на брифинге. Основанные магистрали чуть быстрее – за 10 дней. При этом сам градоначальник уже второй день добирается до работы на автобусе, к чему призывает и жителей Саратова. Примеру Михаила Исаева последовали все его заместители и главы районов города.

Жители Саратова запустили флешмоб #битвасосулек на самую большую и красивую наледь. Ее выберут путем голосования в соцсетях. В городской администрации и местной прокуратуре ответственность за появление опасных сосулек возложили на управляющие компании.

Комментарии

4

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polsan 10 января 2019 | 14:18

На автобусе проехать до работы легче, чем работать мэром города! Неужели всё так плохо, что денег на технику нет....

tv_victim 10 января 2019 | 14:19

Автобус, небось, по спецзаказу сделан где-нибудь в Германии? А золотой унитаз в нем есть? А кортеж тоже на автобусах был?

igor919191 10 января 2019 | 14:19

Вот куда надо деньги выделять, а мы все Кавказ деньгами кормим.

platonnekafrin 10 января 2019 | 14:22

А пинки и плевки заставили его пересесть из автобуса в вертолёт.

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