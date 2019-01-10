Роспотребнадзор предлагает запретить приносить в школу и детские сады еду из дома
Новые правила предполагают ужесточения санитарно-эпидемиологических правил.
Если правила Роспотребнадзора вступят в силу, то дети в школах и садах смогут питаться только в столовых. Там также ужесточат требования. Например, петрушку и огурцы поваров обяжут вымачивать в уксусе, а очищенный картофель полоскать под струей воды не менее пяти минут. Согласно новым СанПиН, сосиски необходимо варить не менее пяти минут, а яйца — 10 минут после закипания. Готовые бутерброды в буфете необходимо продать в течение часа, после чего детям их есть нельзя. Более того, толщина омлетов и запеканок должна быть не больше четырех сантиметров, чтобы творог и яйца хорошо пропеклись. В новых правилах указано, что в столовых можно пользоваться одноразовой посудой, а питание из алюминиевой запрещено. Поправки в санитарные правила и нормы питания Роспотребнадзор решил внести после массовых отравлений в школах и детских садах.
В начале декабря школьники в Туве отравились облепиховым соком, который детям дала с собой одна из мам.
Комментарии15
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gvs 10 января 2019 | 14:16
Да, детишек Пригожин будет кормить не так вкусно, как Вовочку ))) Зато втридорога )))
kottigr1 10 января 2019 | 14:24
gvs: Главное начать.. Если с детишками проканает, то потом и взрослых можно будет заставить кушать свою пайку из общей кормушки скотного двора...
luger_max_otto 10 января 2019 | 14:26
gvs: Ну так надо же дать ему возможность заработать...
tv_victim 10 января 2019 | 14:17
Ну хоть что-то разумное выдумали.... Прям как жемчужина в навозной куче!
kara 10 января 2019 | 14:17
все правильно! деньги пусть приносят и покупают
djuga 10 января 2019 | 14:17
Пригожин пролоббировал. Маладца!
Где-то, кто-то, когда-то траванулся - вот и повод для монополиста. Интересно, когда школьникам запретят завтракать дома, под предлогом заболевания дизентерией или сальмонеллезом, а то вдруг дома руки не моют или омлет неверно жарят?
makap 10 января 2019 | 14:19
Мои дети эту жратву и бесплатно не ели. Значит, нужно домашнее обучение.
heklya 10 января 2019 | 14:21
"Массовые отравления" они, ясен пень, домашней едой .....
elenaprekrasnaya2009 10 января 2019 | 14:22
В школах еда очень плохая.
Очереди на переменах огромные и дети часто не успевают съесть хоть что нибудь.
Из дома носят чтобы сэкономить (что не запрещено) и чтобы есть Домашнюю еду.
Сволочи те, кто пытается что-то запретиить!
rampa 10 января 2019 | 14:23
да и рабочих мест прибавится. Сколько же это нужно еще наблюдающих, чтобы следить за соблюдением этих норм, т.к. сейчас дети далеко не только принесенными из дома продуктами травятся
vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 14:23
И правильно!
Только в отечественном общепите могут заботливо и качественно позаботиться о российских детишках!
Это вам не их грязные антисанитарные дома с развратными мамочками и отцами-пьянчугами!
И вообще.
Всех детей нужно переселить в детдома и колхозы, плюс не выдавать им паспорта.
Чтобы, как в СССР было - стабильно.
polsan 10 января 2019 | 14:24
Домашние котлеты конкуренты, их надо объявить врагом! )
noxepy_88 10 января 2019 | 14:27
Типа, с ТГ не вышло, дай хоть на детишках отыграюсь. Держитесь, щенки!!
natayak 10 января 2019 | 14:27
Хорошо понимаю своих знакомых, которые переводят детей на домашнее обучение. Еда - это, разумеется, частность, но всё же непонятно, с какого перепугу какой-то гребаный надзор должен заниматься питанием наших детей.
cromwel 10 января 2019 | 14:28
Ублюдская страна, ублюдские решения