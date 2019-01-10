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14:00, 10 января 2019

Роспотребнадзор предлагает запретить приносить в школу и детские сады еду из дома

Новые правила предполагают ужесточения санитарно-эпидемиологических правил.

Если правила Роспотребнадзора вступят в силу, то дети в школах и садах смогут питаться только в столовых. Там также ужесточат требования. Например, петрушку и огурцы поваров обяжут вымачивать в уксусе, а очищенный картофель полоскать под струей воды не менее пяти минут. Согласно новым СанПиН, сосиски необходимо варить не менее пяти минут, а яйца — 10 минут после закипания. Готовые бутерброды в буфете необходимо продать в течение часа, после чего детям их есть нельзя. Более того, толщина омлетов и запеканок должна быть не больше четырех сантиметров, чтобы творог и яйца хорошо пропеклись. В новых правилах указано, что в столовых можно пользоваться одноразовой посудой, а питание из алюминиевой запрещено. Поправки в санитарные правила и нормы питания Роспотребнадзор решил внести после массовых отравлений в школах и детских садах.

В начале декабря школьники в Туве отравились облепиховым соком, который детям дала с собой одна из мам.

Комментарии

15

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gvs 10 января 2019 | 14:16

Да, детишек Пригожин будет кормить не так вкусно, как Вовочку ))) Зато втридорога )))

kottigr1 10 января 2019 | 14:24

gvs: Главное начать.. Если с детишками проканает, то потом и взрослых можно будет заставить кушать свою пайку из общей кормушки скотного двора...

luger_max_otto 10 января 2019 | 14:26

gvs: Ну так надо же дать ему возможность заработать...

tv_victim 10 января 2019 | 14:17

Ну хоть что-то разумное выдумали.... Прям как жемчужина в навозной куче!

kara 10 января 2019 | 14:17

все правильно! деньги пусть приносят и покупают

djuga 10 января 2019 | 14:17

Пригожин пролоббировал. Маладца!
Где-то, кто-то, когда-то траванулся - вот и повод для монополиста. Интересно, когда школьникам запретят завтракать дома, под предлогом заболевания дизентерией или сальмонеллезом, а то вдруг дома руки не моют или омлет неверно жарят?

makap 10 января 2019 | 14:19

Мои дети эту жратву и бесплатно не ели. Значит, нужно домашнее обучение.

heklya 10 января 2019 | 14:21

"Массовые отравления" они, ясен пень, домашней едой .....

elenaprekrasnaya2009 10 января 2019 | 14:22

В школах еда очень плохая.
Очереди на переменах огромные и дети часто не успевают съесть хоть что нибудь.

Из дома носят чтобы сэкономить (что не запрещено) и чтобы есть Домашнюю еду.

Сволочи те, кто пытается что-то запретиить!

rampa 10 января 2019 | 14:23

да и рабочих мест прибавится. Сколько же это нужно еще наблюдающих, чтобы следить за соблюдением этих норм, т.к. сейчас дети далеко не только принесенными из дома продуктами травятся

vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 14:23

И правильно!
Только в отечественном общепите могут заботливо и качественно позаботиться о российских детишках!
Это вам не их грязные антисанитарные дома с развратными мамочками и отцами-пьянчугами!
И вообще.
Всех детей нужно переселить в детдома и колхозы, плюс не выдавать им паспорта.
Чтобы, как в СССР было - стабильно.

polsan 10 января 2019 | 14:24

Домашние котлеты конкуренты, их надо объявить врагом! )

noxepy_88 10 января 2019 | 14:27

Типа, с ТГ не вышло, дай хоть на детишках отыграюсь. Держитесь, щенки!!

natayak 10 января 2019 | 14:27

Хорошо понимаю своих знакомых, которые переводят детей на домашнее обучение. Еда - это, разумеется, частность, но всё же непонятно, с какого перепугу какой-то гребаный надзор должен заниматься питанием наших детей.

cromwel 10 января 2019 | 14:28

Ублюдская страна, ублюдские решения

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