Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года составила почти 1 миллион 700 тысяч процентов
Это один из самых высоких показателей в мире, сообщил руководитель Комиссии по финансам национального парламента Рафаэль Гусман. Он подчеркнул, что плачевное экономическое положение Венесуэлы – результат узурпации власти, а инфляцию разгоняет Центробанк, запустивший печатный станок для финансирования дефицита бюджета.
Парламент Венесуэлы контролирует оппозиция, которая отказывается признавать легитимность президента Николаса Мадуро.
Комментарии7
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vilingrad 10 января 2019 | 14:13
Вот она- прекрасная Россия будущего!
desdichado 10 января 2019 | 14:24
Космический уровень инфляции - результат визита главы Роскосмоса.
vumba 10 января 2019 | 14:20
До Зимбабве 2008 еще далеко
platonnekafrin 10 января 2019 | 14:20
"Купив в будущем миллион педро за один рубль, можно заработать в прошлом один трилллион рублей " /вел. рус. экономист В.В.Путин)
iguanodon 10 января 2019 | 14:27
platonnekafrin: Точно,педро,не песо?
arkadius_nex 10 января 2019 | 14:27
И это в стране №1 по запасам нефти в мире. Если Господь решил наказать народ, он погружает его в социализм.
lenia_kosoy 10 января 2019 | 14:29
У нас так при ЕБНе было, когда доморощенные либерасты растащили и распродали всю Россию, если бы не Путин то Россия давно было бы страной рабов.