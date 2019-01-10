Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года составила почти 1 миллион 700 тысяч процентов

Это один из самых высоких показателей в мире, сообщил руководитель Комиссии по финансам национального парламента Рафаэль Гусман. Он подчеркнул, что плачевное экономическое положение Венесуэлы – результат узурпации власти, а инфляцию разгоняет Центробанк, запустивший печатный станок для финансирования дефицита бюджета.

Парламент Венесуэлы контролирует оппозиция, которая отказывается признавать легитимность президента Николаса Мадуро.