Саудовская Аравия продала долларовых облигаций на 7,5 миллиардов долларов в ходе первой распродажи после убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Wall Street Journal. По данным издания интерес к саудовским облигациям проявили сразу несколько известных западных банков. Облигации Саудовский Аравии остаются востребованными, несмотря на пострадавшую репутацию Эр-Рияда, делает вывод газета.

Николас Мадуро будет сегодня приведен к присяге в связи со своим вторым шестилетним президентским сроком, несмотря на охвативший страну экономический, политический и миграционный кризис, — отмечают зарубежные наблюдатели.

Экономисты полагают, что в текущем году, при сегодняшних темпах, инфляция в Венесуэле может достичь 10 миллионов процентов. Британская Телеграф публикует фото с килограммом моркови средней стоимостью в полдолара, которая в мини-маркетах Каракаса оценивается в три миллиона боливаров. По данным ООН, сообщает газета, начиная с 2015 года и до конца текущего, страну могут покинуть до пяти миллионов граждан. Как пишут местные СМИ, против нового срока Мадуро выступили около полутора десятков латиноамериканских стран из так называемой группы Лима, которые отказались приехать на инаугурацию, призвав президента передать исполнительную власть парламенту до новых выборов. С призывом бойкотировать мероприятие выступил и глава либеральной фракции в Европарламенте, однако бойкот, похоже, не состоится, поскольку церемонию все-таки посетят послы Испании и Греции, пишет Телеграф. Газета отмечает, что для подавления протестов, как это было два года назад, Николас Мадуро обратится за помощью к лояльным парламентским фракциям, к их вооруженных сторонникам на улицах и к армии.

Из иностранных глав государств Латинской Америки на инаугурации Мадуро обещали присутствовать лишь лидеры Боливии и Кубы.