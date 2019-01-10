Президент США Дональд Трамп навал «пустой тратой времени» встречу с лидерами демократов в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп навал «пустой тратой времени» встречу с лидерами демократов в Конгрессе Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. Они должны были обсудить вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой, из-за которого в США продолжается, «шатдаун». Трамп задал только один вопрос: согласятся ли демократы финансировать стену. Получив ответ «нет», президент покинул встречу, отметив, что тогда и нечего обсуждать.
Комментарии2
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:12
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olegleon 10 января 2019 | 14:15
"согласятся ли демократы финансировать стену"
они ради принципа это делать не будут. даже если поток наркоты пойдёт в штаты