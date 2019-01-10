Президент США Дональд Трамп навал «пустой тратой времени» встречу с лидерами демократов в Конгрессе Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. Они должны были обсудить вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой, из-за которого в США продолжается, «шатдаун». Трамп задал только один вопрос: согласятся ли демократы финансировать стену. Получив ответ «нет», президент покинул встречу, отметив, что тогда и нечего обсуждать.