У крупнейшего петербургского интернет-сми «Фонтанка.ру» сменился владелец

Контрольный пакет издателя портала купил медиаменеджер Виктор Шкулёв.

Новым владельцем контрольного пакета акций «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру», стал бизнесмен Виктор Шкулёв. О крупнейшей за последние годы сделке на петербургском медиарынке официально сообщило само издание. Серьёзных изменений в редакционной политике из-за смены владельца не произойдет, считает председатель совета директоров «Ажур-медиа» Андрей Константинов.

«Этот человек – реальный бизнесмен. То есть он может дать «Фонтанке» то, чего мы всё время хотели: чтобы какой-нибудь умный дядя делал бизнес, а мы бы получали дивиденды, потирая мохнатые лапки, и занимались бы журналистикой», – сказал Константинов.

В ближайшее время, по словам Константинова, редакция будет работать в обычном режиме. Не ждёт больших потрясений и новый владелец. В разговоре с «Эхом» Виктор Шкулёв уточнил, что «Фонтанка» будет развиваться в том же направлении, что и раньше.

«Планы – строго на развитие. Если и будут изменения, то они будут связаны только с развитием, с освоением новых горизонтов. Мы не планируем никаких коррективов вносить и понимаем, что «Фонтанка» сейчас находится на ходу. Сейчас ни в коем случае нельзя ничего здесь делать неделикатно», – сообщил Шкулёв.

Шкулёв добавил, что намерен развивать «Фонтанку» как современное медиа. Сумму сделки по покупке издания бизнесмен пока не раскрывает. Между тем, ранее в СМИ активно обсуждалась возможность продажи «Фонтанки» другим бизнесменам – Евгению Пригожину, также известному под прозвищем «кремлевский повар», или братьям Ковальчукам, которые владеют «Национальной медиа группой». При этом председатель совета директоров «Ажур-медиа» Андрей Константинов подтвердил «Эху», что к «Фонтанке» проявляли интерес «люди с очень большими деньгами». Однако называть их имена Константинов не стал.

В медиахолдинг Виктора Шкулёва входит глянцевое издание Elle, журнал Maxim, а также целая сеть городских новостных порталов.