Суд в Петербурге начал рассматривать иск против главы местного штаба Навального и координатора движения «Весна»
Суд в Петербурге начал рассматривать иск против главы местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина. Городская прокуратура требует, чтобы они выплатили почти 11 миллионов рублей за порчу газонов во время акции «Он нам не царь», которая прошла в мае прошлого года.
Нашего корреспондента Сергея Кагермазова выгнали из зала судебного заседания после того, как в середине процесса он вышел в коридор.
Комментарии3
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olegleon 10 января 2019 | 14:12
как можно выгнать из зала того, кто уже из него вышел в коридор?!
vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lenia_kosoy 10 января 2019 | 14:26
Надо с каждого взыскать по 11 миллионов долларов. чтобы знали как уничтожать природу! А их босс Сисян Гандоныч сейчас в Таиланде с семьёй на солнышке греется, а его тупые шестёрки отдуваются за него!