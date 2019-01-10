Суд в Петербурге начал рассматривать иск против главы местного штаба Навального и координатора движения «Весна»

Суд в Петербурге начал рассматривать иск против главы местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина. Городская прокуратура требует, чтобы они выплатили почти 11 миллионов рублей за порчу газонов во время акции «Он нам не царь», которая прошла в мае прошлого года.

Нашего корреспондента Сергея Кагермазова выгнали из зала судебного заседания после того, как в середине процесса он вышел в коридор.