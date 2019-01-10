В районе Тушино на северо-западе Москвы затопило тоннель из-за провала грунта в шлюзе канала имени Москвы

Также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.

Площадь провала за последние часы увеличилась до 75 квадратных метров.

На месте происшествия сейчас работают все оперативные службы, – сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он возглавляет оперативный штаб.

Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто в обе стороны. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дежурный офицер управления ГИБДД по городу Москве Некрасова Елена.

«Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра», — сказала она.



От имени Госавтоинспекции столицы Е.Некрасова обратилась ко всем водителям с просьбой «быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС».

Власти Москвы надеются восстановить движение транспорта только к завтрашнему дню.