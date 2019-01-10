В районе Тушино на северо-западе Москвы затопило тоннель из-за провала грунта в шлюзе канала имени Москвы
Также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.
Площадь провала за последние часы увеличилась до 75 квадратных метров.
На месте происшествия сейчас работают все оперативные службы, – сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он возглавляет оперативный штаб.
Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто в обе стороны. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дежурный офицер управления ГИБДД по городу Москве Некрасова Елена.
«Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра», — сказала она.
От имени Госавтоинспекции столицы Е.Некрасова обратилась ко всем водителям с просьбой «быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС».
Власти Москвы надеются восстановить движение транспорта только к завтрашнему дню.
Комментарии5
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post_v 10 января 2019 | 14:06
"…Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было, Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:
— Членам профсоюза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
— С целью капитального ремонта Провала,— дерзко ответил Остап,— чтоб не слишком провалился.»
vitaly_mr23 10 января 2019 | 14:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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olegleon 10 января 2019 | 14:08
"из-за провала грунта в шлюзе"
хватит врать. любой хомячок знает, что из-за аннексии Крыма!
platonnekafrin 10 января 2019 | 14:13
olegleon: Олежка, хомячок! Будь скрытней! За такое сочетание слов тебе наши охранительные органы могут защечные мешки порвать.
tv_victim 10 января 2019 | 14:10
"Как похорошела Москва при Собянине"
Современный мем.