В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера
Как пишет газета Таймс, россиян могут задействовать для подавления протестов местной оппозиции.
В конце декабря несколько сотен человек вышли на улицы суданских городов с требованием отставки президента Аль-Башира, который правит страной уже 30 лет.
Комментарии20
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:35
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danko1 10 января 2019 | 13:38
Врут. Путин и прочие говорили, что никогда не вмешиваются во внутренние дела других стран.
Клевета на нашего царька из подворотни.
orlov_a_v 10 января 2019 | 14:09
danko1: как определили что они российские? Так они по русски кричали героям слава))))
skuller 10 января 2019 | 14:18
orlov_a_v: У них таблички картонные на шее висели:" ЧВК Вагнера". Вы что не знали, все наемники так ходят, особенно в Африке)
desdichado 10 января 2019 | 14:07
ЧВК Вагнера могут задействовать для подавления протестов местной оппозиции
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"Они там оттачивали своё мастерство" - скажет потом минобороны РФ
vilingrad 10 января 2019 | 14:11
vitaly_mr23: Наводя порядок в мире
Путин...все в РФ просрал:)
remote456 10 января 2019 | 13:36
Обезьяны подали коллективную жалобу в спецкомиссию ООН о вытеснении их из естественной среды обитания наемниками Пригожина.
poluputing 10 января 2019 | 13:56
remote456: отчего все залюбопутинцы ксенофобы и нацики? Вопрос конечно риторический
gvs 10 января 2019 | 13:39
Ничего, черенков от лопат на всех хватит ))))
ankir 10 января 2019 | 13:39
они оружие все время с собой везут при пересечении границ???
captainobvious 10 января 2019 | 14:11
ankir: каких границ? границы для терпил
proletarian74 10 января 2019 | 13:40
И что? Рядом в Габон амеры войска ввели. И через три дня попытка переворота.
oxlomon 10 января 2019 | 13:45
Не, ну это просто уже какой-то кошмар: ну, получили ребятишки из ЦАР отгулы, приехали с честно заработанными денежками в соседнюю страну, дабы кутнуть малость, по девочкам пройтись. А их тут сразу в каратели записали :(. Разве контингент какого-нить Иностранного Легиона ведёт себя в Африке иначе? Да и потом, как, собственно, журнализды опознали в них вагнеровцев? У них шевроны на форме нашиты «ЧВК Вагнер»? Или просто по говору?
snikkersnepper 10 января 2019 | 14:22
oxlomon:
1. Единственная показанная фотка ("Урал" в пустынном камуфляже и десяток людей) сделана на чей-то дырявый носок. Там не то, что шевронов - цвета лиц не разглядеть.
2. Вся инфа о "Вагнере" и об их участии в чьих-то подавлениях - "по словам оппозиции". Прямо-таки повеяло "спецназом ГРУ в аэропорту Борисполя".
3. Тупая помойка Эхо Москвы в очередной раз сослалась на тупую помойку Таймс и скормила своим дегенератам очередной срач. Большего этой дебильной конторе и не нужно.
sergey_volkov 10 января 2019 | 13:45
Не надорвётся ли плешивец?
poluputing 10 января 2019 | 13:59
sergey_volkov: к сожалению, надорвётся Рассея, а упомянутый вами персонаж всего-навсего, в худшем случае, черенка отведает. А скорее всего, на лафете препровождён будет под или в кремлёвскую стену плача.
punk_not_dead 10 января 2019 | 14:04
sergey_volkov: Не надорвётся ли плешивец?
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кто-то ему шепнул, что у россиян 83 миллиарда долларов в заначке,
так что пока всё не вытащит, не уймётся
ну, и бюджет, разумеется, откуда наёмникам платят
свой офшорный общак, конечно, они трогать не будут - это же лично наворованное, это их святое
prade 10 января 2019 | 13:53
Путин всегда готов убить народ, выступающий против властей.
proletarian74 10 января 2019 | 14:15
prade:
Стоп, стоп.. Это значит Путин устроил протесты во Франции (тут ваши много про это писали) чтобы убить протестующих??? Гениальный план! Не получилось захватить вторую Францию - оккупирует первую..
stichirichi 10 января 2019 | 14:24
незамедлительная реакция на любую оппозицию, пытающуюся свергнуть любых диктаторов....нельзя нигде и никому свергать тиранов, а то мало ли где ещё захотят проделать то же самое, дурной пример он заразителен, страшно же;)