Z Архив новостей новости
5 20 6 1266
13:30, 10 января 2019

В столице Судана были замечены российские наемники из ЧВК Вагнера

Как пишет газета Таймс, россиян могут задействовать для подавления протестов местной оппозиции.

В конце декабря несколько сотен человек вышли на улицы суданских городов с требованием отставки президента Аль-Башира, который правит страной уже 30 лет.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:35


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






danko1 10 января 2019 | 13:38

Врут. Путин и прочие говорили, что никогда не вмешиваются во внутренние дела других стран.
Клевета на нашего царька из подворотни.

orlov_a_v 10 января 2019 | 14:09

danko1: как определили что они российские? Так они по русски кричали героям слава))))

skuller 10 января 2019 | 14:18

orlov_a_v: У них таблички картонные на шее висели:" ЧВК Вагнера". Вы что не знали, все наемники так ходят, особенно в Африке)

desdichado 10 января 2019 | 14:07

ЧВК Вагнера могут задействовать для подавления протестов местной оппозиции
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Они там оттачивали своё мастерство" - скажет потом минобороны РФ

vilingrad 10 января 2019 | 14:11

vitaly_mr23: Наводя порядок в мире
Путин...все в РФ просрал:)

remote456 10 января 2019 | 13:36

Обезьяны подали коллективную жалобу в спецкомиссию ООН о вытеснении их из естественной среды обитания наемниками Пригожина.

poluputing 10 января 2019 | 13:56

remote456: отчего все залюбопутинцы ксенофобы и нацики? Вопрос конечно риторический

(комментарий скрыт)

gvs 10 января 2019 | 13:39

Ничего, черенков от лопат на всех хватит ))))

ankir 10 января 2019 | 13:39

они оружие все время с собой везут при пересечении границ???

captainobvious 10 января 2019 | 14:11

ankir: каких границ? границы для терпил

proletarian74 10 января 2019 | 13:40

И что? Рядом в Габон амеры войска ввели. И через три дня попытка переворота.

oxlomon 10 января 2019 | 13:45

Не, ну это просто уже какой-то кошмар: ну, получили ребятишки из ЦАР отгулы, приехали с честно заработанными денежками в соседнюю страну, дабы кутнуть малость, по девочкам пройтись. А их тут сразу в каратели записали :(. Разве контингент какого-нить Иностранного Легиона ведёт себя в Африке иначе? Да и потом, как, собственно, журнализды опознали в них вагнеровцев? У них шевроны на форме нашиты «ЧВК Вагнер»? Или просто по говору?

snikkersnepper 10 января 2019 | 14:22

oxlomon:

1. Единственная показанная фотка ("Урал" в пустынном камуфляже и десяток людей) сделана на чей-то дырявый носок. Там не то, что шевронов - цвета лиц не разглядеть.
2. Вся инфа о "Вагнере" и об их участии в чьих-то подавлениях - "по словам оппозиции". Прямо-таки повеяло "спецназом ГРУ в аэропорту Борисполя".
3. Тупая помойка Эхо Москвы в очередной раз сослалась на тупую помойку Таймс и скормила своим дегенератам очередной срач. Большего этой дебильной конторе и не нужно.

sergey_volkov 10 января 2019 | 13:45

Не надорвётся ли плешивец?

poluputing 10 января 2019 | 13:59

sergey_volkov: к сожалению, надорвётся Рассея, а упомянутый вами персонаж всего-навсего, в худшем случае, черенка отведает. А скорее всего, на лафете препровождён будет под или в кремлёвскую стену плача.

punk_not_dead 10 января 2019 | 14:04

sergey_volkov: Не надорвётся ли плешивец?
----------------
кто-то ему шепнул, что у россиян 83 миллиарда долларов в заначке,
так что пока всё не вытащит, не уймётся
ну, и бюджет, разумеется, откуда наёмникам платят
свой офшорный общак, конечно, они трогать не будут - это же лично наворованное, это их святое

prade 10 января 2019 | 13:53

Путин всегда готов убить народ, выступающий против властей.

proletarian74 10 января 2019 | 14:15

prade:
Стоп, стоп.. Это значит Путин устроил протесты во Франции (тут ваши много про это писали) чтобы убить протестующих??? Гениальный план! Не получилось захватить вторую Францию - оккупирует первую..

(комментарий скрыт)

stichirichi 10 января 2019 | 14:24

незамедлительная реакция на любую оппозицию, пытающуюся свергнуть любых диктаторов....нельзя нигде и никому свергать тиранов, а то мало ли где ещё захотят проделать то же самое, дурной пример он заразителен, страшно же;)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 302 6 6578 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 158 6 12382 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 110 6 11207 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Зато мы делаем ракеты Если человечество придумывает новые орудия убийства – значит, оно готово умереть в любую минуту и готовится к войне. Поэтому снимки астероида, похожего на снеговика, радуют меня куда больше, чем снимки гиперзвуковой ракеты…

5 148 6 38517 03.01
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 61 6 6535 09:51
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 567 6 67942 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 75 6 9496 07.01
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 37818 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 225 6 29593 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Марина Малкова журналист Znak.com

Молчание — золото. Именно так считают наши спецслужбы Скажу только за себя — я уверена в своей информации, в ее правдивости и знаю больше, чем изложено в публикации…

5 223 6 103950 03.01
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Секретная директива Сталина — Если хотите быть чекистами, снимайте перчатки. Чекистская работа — это мужицкая, а не барская работа.
И пообещал: «Будешь чистоплюем, морду набью»...

5 38 6 5034 11:19
Kсталин, ссср, пытки, заключенные, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 363 6 48899 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 55 6 7616 04.01
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 26695 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14103 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Поможет ли стране супероружие, названное Путиным новогодним подарком Президент расхвалил испытанный в канун праздников комплекс «Авангард». Но новое достижение Минобороны имеет в основном пропагандистское значение…

5 84 6 37031 03.01
Kполитика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россия потеряла спутник «Космос» системы предупреждения о ракетном нападении Он сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере 5 января…

5 11 6 10473
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 207 6 142363 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 74 6 9463 07.01
Блоги

«Нас гнали как стадо»: в центре Москвы едва не случилась новая Ходынка Самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей. Очень много. Кто мог – брал их на руки…

5 321 6 287579 04.01
Kмосква, общество, праздники, события
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 231 6 260063 09.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7543760
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3852184

Сегодня в эфире