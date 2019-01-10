Лукашенко: Вопроса об объединении Белоруссии и России в повестке дня нет
Вопроса об объединении Белоруссии и России в повестке дня нет, — утверждает Александр Лукашенко. Он признал, что на эту тему ведется много разговоров, возникают вопросы, однако он считает их «глупыми и притянутыми за уши».
Комментарии2
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:35
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polsan 10 января 2019 | 13:53
Лукашенко: Вопроса об объединении Белоруссии и России в повестке дня нет
Заем это Батьке?! Он же тоже хочет быть президентом!