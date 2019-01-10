Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил ученых в том, что они порой проявляют «инфантильную открытость»

В интервью РБК он сказал, что в погоне за публикациями в иностранных журналах они готовы сливать даже стратегически-важную информацию.

Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике. – заключил глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что не намерен лично ручаться за ученого Виктора Кудрявцева, который арестован по подозрению в госизмене.