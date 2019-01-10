Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил ученых в том, что они порой проявляют «инфантильную открытость»
В интервью РБК он сказал, что в погоне за публикациями в иностранных журналах они готовы сливать даже стратегически-важную информацию.
Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике. – заключил глава Роскосмоса.
Рогозин отметил, что не намерен лично ручаться за ученого Виктора Кудрявцева, который арестован по подозрению в госизмене.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 10 января 2019 | 13:35
Видимо, учёные "сливают" информацию о полной некомпетентности батутчика-рагозина и его вороватости?
azatjan1 10 января 2019 | 13:40
mikhail_spb_: Благодаря таким Рогозиным, в мире считают , что радио изобрел итальянец Маркони , а не Попов.
zor 10 января 2019 | 13:50
Лампочку Ильича изобрел Ленин при содействии Н.К.Крупской.
azatjan1:
tv_victim 10 января 2019 | 13:51
azatjan1: А первый спутник и Гагарина в космос запустил вообще "советский" народ! Ведь с подачи такого же "гиганта мысли" Хрущева гениальному конструктору С.П. Королеву не дали получить Нобелевскую премию, так как его имя, видите ли, составляло "государственную тайну"! Гребаный "совок" возвращается....
luger_max_otto 10 января 2019 | 14:05
А Митька- ракетчик, знатный топитель собак, демонстрирует свою натурально хтоническую сущность...
tvitov66 10 января 2019 | 13:58
azatjan1: ваще-то преподаватель физики и электротехники Минного офицерского класса А. С. Попов озаботился не боевыми потерями кораблей из-за штормов и бурь, и в 1895 г.создал прибор, вошедший в историю под названием "Грозоотметчик". Т.к. грозы всегда сопутствуют штормам. Прибор представлял собой модификацию, уже известного к тому времени, когерерного радиоприемника, снабженную самописцем для автоматической регистрации принимаемых сигналов на подвижной бумажной ленте. "Грозоотметчик" долгое время успешно эксплуатировался в метеорологическом кабинете Лесного института в Санкт-Петербурге. Изобретение такого прибора положило начало систематическому наблюдению электрического состояния атмосферы в метеорологии и изучению влияния естественных электромагнитных помех на передачу радиосигналов.
А первую беспроводную передачу информацию произвел Н.Тесла в виде публичной демонстрации телеуправления и автоматики модели яхты на озере New York ещё в 1897г
mihan 10 января 2019 | 13:44
mikhail_spb_: Ну что вы..."Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике. – заключил глава Роскосмоса. .."
Рогозин в этом деле большой специалист...
natogrek 10 января 2019 | 13:57
""Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике. – заключил глава Роскосмоса. .." ////// Это что отрицание "большим ученым" - Рогозиным значения фундаментальных исследований. Ручаться, не ручаться. Вот уж чье мнение в вопросах науки никакого значения не имеет. Вопросы воровства хоть бы разгреб слегка в своем ведомстве.
kompricikos 10 января 2019 | 14:05
подумаешь батутчик -Рагозин вон президент оказывается плотник 4 разряда и вообще артиллерист mikhail_spb_:
vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gvs 10 января 2019 | 13:37
Информация, опубликованная в открытом источнике, по милости таких вот "охранителей скреп" задним числом становится стратегической и секретной.
tv_victim 10 января 2019 | 13:41
gvs: Особо миленько это смотрится на фоне сотен сбежавших на Запад министров, гебистов, депутатов и прочего начальства. Да еще и нынешние патриоты-руководители, одной ногой живя за бугром не известно с кем там сотрудничают и какую инфантильную открытость проявляют....
kompricikos 10 января 2019 | 14:25
поданный Англии Брилев например tv_victim:
thunderbird 10 января 2019 | 13:49
gvs: В российской космонавтике остались только два больших секрета:
– уровень ее деградации и коррупции из-за Рогозина и прочих путинских эффективных минетжыров;
– отсутсвие любых других секретов.
tv_victim 10 января 2019 | 13:37
"Чем умнее человек, тем быстрее можно объяснить ему, что он — дурак.
Дураку объяснить, что он — дурак, невозможно."
Кто-то из древних мудрецов.
in_cat_we_trust 10 января 2019 | 13:47
tv_victim: эффект Даннинга-Крюгера в чистом виде
tv_victim 10 января 2019 | 13:54
in_cat_we_trust: Он самый. Дело еще усложнено тем, что у нынешних недоумков в руках власть и возможность давить конкурентов.
bozman_xl 10 января 2019 | 13:39
Наука фундаментальна. Рано или поздно любое открытие станет всемирным достоянием. Учёные, обмениваясь своими открытиями, движут земную цивилизацию вперёд!
Рогозину: отстаньте от учёных, лучше попробуйте изобрести способ, как утаить шило в мешке.
pna 10 января 2019 | 14:05
bozman_xl: Американские ученые делятся своими прикладными исследованиями? Как бы не так.Лично сам занимаюсь исследованиями в области нефтехимии. Все американские разработки, имеющие реальное практическое применение, глубоко засекречены. вы не найдете научных публикаций специалистов компаний UOP, Mobil и многих других им подобных. А все что публикуют университетские профессора никакого отношения к реальным процессам не имеют.
kompricikos 10 января 2019 | 14:27
прискорбно, что ничего слямзить не удается pna:
novyrusich 10 января 2019 | 13:39
Какой уникальный дурак Рогозин. И не сольешь же его никуда.
Журналюшка хреновенький руководит Роскосмосом и мнит себя ученным.
В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.
ivar1964 10 января 2019 | 13:41
Если я правильно понял, то "инфантильная открытость" приравнивается к государственной измене и в ближайшее время в УК РФ появится мера наказания за за вышеупомянутое "преступление".
tv_victim 10 января 2019 | 13:45
ivar1964: Шарашки + данные разведки и промышленного шпионажа, добытые на Западе, наверное, это и есть идеальный способ развития науки, который видится нынешним мурководителям, вроде Рогозина.
in_cat_we_trust 10 января 2019 | 13:43
Лживый Плохиш - навозно-батутная бомба - эталон путриота!
podwodnik 10 января 2019 | 13:44
Немедленно инфантильную открытость поменять на тупоголовую закрытость! Здесь вам не обратная сторона Луны - всё видно. Да и на обратной стороне Луны уже китайцы, потому что кто-то слишком много болтает. Сами бы китайцы не додумались ездить по Луна-наш! Мы референдум проведём и он подтвердит!
sparky 10 января 2019 | 13:47
Главная гадость в том, что определяют секретность именно такие же дуболомы как Рогозин.
chubuk 10 января 2019 | 13:51
"Значение исследовательской работы должно измеряться реальной пользой от внедрения ее результата на практике"
И как повлияло утопление таксы на внедрение батутов и сверление отверстий?
ed10075 10 января 2019 | 13:55
А инфантилизм самого Рогозина бесит всю разумную часть населения России.
plank1957 10 января 2019 | 13:59
Во, надо в ученые брать людей с журналистским образованием.
poluputing 10 января 2019 | 14:05
plank1957: не, в учёные только агентов ФСБ с определёнными навыками. Вот тут и начнётся научный бум в Рассее. Нобелевские лауреаты посыпятся как горох
plank1957 10 января 2019 | 14:28
poluputing:
Так у них у всех определенные навыки: фабриковать параллельную реальность.
smm 10 января 2019 | 14:14
Правильно! Нельзя же будет блефовать "непредсказуемыми" ракетами.