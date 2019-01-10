Предприниматель Виктор Шкулев купил интернет-газету Фонтанка.Ру. Он стал новым владельцем контрольного пакета акций Ажур-медиа. По словам Шкулева, он намерен развивать Фонтанку как современное СМИ.

Изменения могут касаться бизнеса, серьезной смены редакционной политики не будет.