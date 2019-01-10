Предприниматель Виктор Шкулев купил интернет-газету Фонтанка.Ру
Предприниматель Виктор Шкулев купил интернет-газету Фонтанка.Ру. Он стал новым владельцем контрольного пакета акций Ажур-медиа. По словам Шкулева, он намерен развивать Фонтанку как современное СМИ.
Изменения могут касаться бизнеса, серьезной смены редакционной политики не будет.
Комментарии2
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
platonnekafrin 10 января 2019 | 13:47
Была Фонтанка.ру, станет Каштанка.сру...