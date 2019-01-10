Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за продажу в интернете фальшивых лекарств
Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу в интернете фальшивых лекарств. Будут внесены соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 5 миллионов рублей.
Комментарии12
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
platonnekafrin 10 января 2019 | 13:41
После каникул у депутатов страшно болела голова - никакие лекарства, включая кальвадос, не помогали. "Фальшивые, однозначно" - решили фракции, как принято, единодушно.
merelymy 10 января 2019 | 14:06
Чё-то я не понял, а до этого продавать фальшивые лекарства, что можно было?
А фальшивые гандоны?
Ау, гандоны... можно.
neon999 10 января 2019 | 13:50
Ну конечно, в Госдуме заседают умные люди и принимают законы на благо людей.
И вообще, в стране все хорошо и особых проблем нет. Все довольны.
Причин бить тревогу нет.
Зато если упырей в конце концов начнут вешать на фонарях, у них случится истерика,
с пеной у рта. Потому что ЭМ - обслуга упырей.
nikolas123 10 января 2019 | 13:54
А что раньше можно было торговать фальшивыми лекарствами.
freshener 10 января 2019 | 13:59
nikolas123:
Нельзя. Только за интернет-торговлю ответственность еще выше.
Так, что государство снова лезет в бизнес. Только теперь уже апеллирует к малолетним интеллектуалам, любящим подобный интернет-бизнес.
blindpew_33 10 января 2019 | 13:59
А чем в данном случае продажа через Интернет отличается от продажи в аптеке или на базаре?
Почему разные статьи? Что, лекарства становятся более или менее опасными в зависимости от способа продажи?
freshener 10 января 2019 | 14:16
blindpew_33:
[А чем в данном случае продажа через Интернет]
Сроком. Зачем тупорылые вопросы задавать - иди да почитай УК РФ.
blindpew_33 10 января 2019 | 14:28
freshener: Ваганыч?
Уж больно остроумно комментируете.
ugas 10 января 2019 | 14:06
А в аптеках фальшивые лекарства, значит, можно продавать? Интересно, а в нашей стране есть хоть что-нибудь натуральное? Видимо, только канцерогены в продуктах...
redka17 10 января 2019 | 14:08
А кто будет определять фальшивое лекарство или нет ?
osal 10 января 2019 | 14:16
Я извиняюсь, а не в интернете, можно?
Или на это примут отдельный закон?
Больше законов, хороших и разных!