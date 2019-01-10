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13:30, 10 января 2019

Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за продажу в интернете фальшивых лекарств

Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу в интернете фальшивых лекарств. Будут внесены соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 5 миллионов рублей.

Комментарии

12

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vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:36


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






platonnekafrin 10 января 2019 | 13:41

После каникул у депутатов страшно болела голова - никакие лекарства, включая кальвадос, не помогали. "Фальшивые, однозначно" - решили фракции, как принято, единодушно.

merelymy 10 января 2019 | 14:06

Чё-то я не понял, а до этого продавать фальшивые лекарства, что можно было?
А фальшивые гандоны?
Ау, гандоны... можно.

neon999 10 января 2019 | 13:50

Ну конечно, в Госдуме заседают умные люди и принимают законы на благо людей.
И вообще, в стране все хорошо и особых проблем нет. Все довольны.
Причин бить тревогу нет.
Зато если упырей в конце концов начнут вешать на фонарях, у них случится истерика,
с пеной у рта. Потому что ЭМ - обслуга упырей.

nikolas123 10 января 2019 | 13:54

А что раньше можно было торговать фальшивыми лекарствами.

freshener 10 января 2019 | 13:59

nikolas123:
Нельзя. Только за интернет-торговлю ответственность еще выше.

Так, что государство снова лезет в бизнес. Только теперь уже апеллирует к малолетним интеллектуалам, любящим подобный интернет-бизнес.

blindpew_33 10 января 2019 | 13:59

А чем в данном случае продажа через Интернет отличается от продажи в аптеке или на базаре?
Почему разные статьи? Что, лекарства становятся более или менее опасными в зависимости от способа продажи?

freshener 10 января 2019 | 14:16

blindpew_33:
[А чем в данном случае продажа через Интернет]
Сроком. Зачем тупорылые вопросы задавать - иди да почитай УК РФ.

blindpew_33 10 января 2019 | 14:28

freshener: Ваганыч?
Уж больно остроумно комментируете.

ugas 10 января 2019 | 14:06

А в аптеках фальшивые лекарства, значит, можно продавать? Интересно, а в нашей стране есть хоть что-нибудь натуральное? Видимо, только канцерогены в продуктах...

redka17 10 января 2019 | 14:08

А кто будет определять фальшивое лекарство или нет ?

osal 10 января 2019 | 14:16

Я извиняюсь, а не в интернете, можно?
Или на это примут отдельный закон?
Больше законов, хороших и разных!

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