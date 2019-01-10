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Эксклюзив Эха 13:30, 10 января 2019

На северо-западе столицы затопило Тушинский тоннель

На северо-западе столицы затопило Тушинский тоннель. Это привело к многокилометровым пробкам на МКАДе и Волоколамском шоссе.

Провал грунта на склоне у шлюза Канала имени Москвы вызвал затопление тоннеля на Волоколамском шоссе. Всё случилось в 11 утра. Никто не пострадал, машин, когда всё началось, там не было. Мощный поток грязной воды выливается на дорогу, проезжая часть в одном направлении перекрыта — видео с последствиями инцидента появилось в интернете. Остановить поток пока не удаётся, сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах. Площадь провала грунта по уточнённым данным составила 75 квадратных метров. По оценкам специалистов сейчас выливается около 50 литров воды в секунду, но больше всего неприятностей доставляет вынос грунта. По словам очевидцев, затопило не только Тушинский тоннель, но и подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Движение по Волоколамке в сторону области от станции метро Сокол закрыли. Машины не пускают и с внутренней стороны МКАДа, сообщили в Центре организации дорожного движения. Пробка от Рублёво-Успенского до Волоколамского шоссе по МКАДу растянулась почти на 8 километров. Ограничили выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра. На месте ЧП заработал оперативный штаб, его возглавил заместитель мэра Пётр Бирюков. Он сообщил, что все городские службы находятся на месте происшествия.

Движение по Волоколамскому шоссе столичные власти обещают восстановить только завтра.

Маршруты общественного транспорта изменены в связи блокировкой движения на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы Мосгортранса Дмитрий Глухов.

«Автобусы номер 904, 904к и троллейбусы номер 70 едут из центра до больницы МПС. Троллейбусы номер 70 в обратном направлении работают на участке от Братцево до Химкинского бульвара», — сказал он.

Мосгортранс просит пассажиров быть внимательными и обязательно слушать объявления водителей при посадке в транспорт.

Комментарии

12

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j_partizan 10 января 2019 | 13:37

Напомню :
Примерно треть денег по программе капремонта в Москве достается компании-посреднику при мэрии, выяснили издания «Проект» и Romb. Эта схема могла обойтись москвичам почти в 300 млн рублей.

Семья Петра Бирюкова, согласно недавнему расследованию издания Meduza, владеет в центре Москвы недвижимостью на полтора миллиарда рублей.

gordy 10 января 2019 | 13:44

"На месте ЧП заработал оперативный штаб, его возглавил заместитель мэра Пётр Бирюков."

Собянин просил не беспокоить?

zapadnay 10 января 2019 | 14:03

j_partizan:
А вот и прорыв... Кстати, вчера на Эхо Андрей Колесников как раз говорил о неудачной формулировки и что прорыв может быть канализации или нечто подобного. Прямо, как в воду глядел.
Смотрю «Россию 24», ведущие и журналисты аактивно говорит про прорыв

vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:37


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






platonnekafrin 10 января 2019 | 13:38

А где же волшебник? Уже в вертолёте или всё стерхов по крышам гоняет? Волшебнику скорей звоните, пока столица не утопла! Только Он и сможет дырку закнуть, а не Бирюков ни какой!

luger_max_otto 10 января 2019 | 13:43

Волшебник разве что поставит на въезде в тоннель конную статую Путина из навоза.

(комментарий скрыт)

dzanipolo 10 января 2019 | 14:07

platonnekafrin:
Ликуете, шавки ?
Погодите чуток - время смоет всех вас в канализацию.

vova6_let 10 января 2019 | 13:38

Просто настоящих специалистов ( в том числе и в области строительства) становится все меньше. На всех руководящих постах сейчас сидят только ворье и их тупые детки, которые умеют только воровать, жра-ь и сра-б.

ankir 10 января 2019 | 13:45

это настоящий прорыв вперед, как говорил Путин. Ну и при этом кто-то обоготися так как на празднование Нового года поиздержались сильно и семейный бюджет необходимо пополнить.

mas_mas 10 января 2019 | 13:53

"На северо-западе столицы затопило Тушинский тоннель..." - Говном?

(комментарий скрыт)

ugas 10 января 2019 | 14:00

Путин же обещал прорывы! Хоть здесь не соврал.

vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 14:05

Мистер Обама!
Может, хватит уже?!
И пенсионный возраст верни, редиска ты.

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