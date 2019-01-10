На северо-западе столицы затопило Тушинский тоннель. Это привело к многокилометровым пробкам на МКАДе и Волоколамском шоссе.

Провал грунта на склоне у шлюза Канала имени Москвы вызвал затопление тоннеля на Волоколамском шоссе. Всё случилось в 11 утра. Никто не пострадал, машин, когда всё началось, там не было. Мощный поток грязной воды выливается на дорогу, проезжая часть в одном направлении перекрыта — видео с последствиями инцидента появилось в интернете. Остановить поток пока не удаётся, сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах. Площадь провала грунта по уточнённым данным составила 75 квадратных метров. По оценкам специалистов сейчас выливается около 50 литров воды в секунду, но больше всего неприятностей доставляет вынос грунта. По словам очевидцев, затопило не только Тушинский тоннель, но и подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Движение по Волоколамке в сторону области от станции метро Сокол закрыли. Машины не пускают и с внутренней стороны МКАДа, сообщили в Центре организации дорожного движения. Пробка от Рублёво-Успенского до Волоколамского шоссе по МКАДу растянулась почти на 8 километров. Ограничили выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра. На месте ЧП заработал оперативный штаб, его возглавил заместитель мэра Пётр Бирюков. Он сообщил, что все городские службы находятся на месте происшествия.

Движение по Волоколамскому шоссе столичные власти обещают восстановить только завтра.

Маршруты общественного транспорта изменены в связи блокировкой движения на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы Мосгортранса Дмитрий Глухов.

«Автобусы номер 904, 904к и троллейбусы номер 70 едут из центра до больницы МПС. Троллейбусы номер 70 в обратном направлении работают на участке от Братцево до Химкинского бульвара», — сказал он.

Мосгортранс просит пассажиров быть внимательными и обязательно слушать объявления водителей при посадке в транспорт.