В московском районе Тушино затопило тоннель из-за провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы
В московском районе Тушино затопило тоннель из-за провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы. Сообщается, что автомобилей в момент ЧП в тоннеле не было.
Движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от метро Сокол. В этом районе образовалась гигантская пробка. Съезд на Волоколамское шоссе с внутренней стороны МКАД закрыт.
В Волоколамском транспортном тоннеле перекрыто движение в сторону области. В этой связи изменены маршруты общественного транспорта, рассказал «Эху» руководитель пресс-службы Мосгортранса Дмитрий Глухов.
Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
Комментарии14
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kreamssdick 10 января 2019 | 13:04
Понеслось говно по шлюзам. Интересный год начался.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 13:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gordy 10 января 2019 | 13:14
"Сообщается, что автомобилей в момент ЧП в тоннеле не было."
Можете себе представить: в 11:00 пустой транспортный тоннель в г. Москве?
zapadnay 10 января 2019 | 13:28
kreamssdick:
Может быть причина аварии в том, что когда «осваивали» деньги, «освоили» очень хорошо, да так, что их не хватило на защитные сооружения в должной мере?
kissellew 10 января 2019 | 13:04
Очень символично что водоканал рядом! Сейчас вода стечет с рукава между шлюзами потом залатают. Главное что бы под яузой не рвануло, там реально страшно ездить, одно успокаивает Яуза мелкая!
olegleon 10 января 2019 | 13:06
данко1, ты уже запомнила, что это сооружение построили в 1937 году, первый раз реконструировали в 1973 году, а второй в 2001?
кого теперь обвинишь в "некачественном строительстве"?
kreamssdick 10 января 2019 | 13:08
olegleon: при всех властях нормально было, а при Пютине прорвало
olegleon 10 января 2019 | 13:13
kreamssdick: вывернулся )))))))))))))))))))
vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 13:08
Может, в названии что-то подправить?
nokola 10 января 2019 | 13:21
Путин -человек слова. Обещал прорыв - получите!
ostapba 10 января 2019 | 13:29
nokola: царя тоже делает окружение.
И уделывает.
Достаточно изъявить желание...Хоть на мосту, хоть и под мостом.
А прорыв устроить, что два пальца в освальт..
Даже..
ankir 10 января 2019 | 13:33
ищите кому это выгодно, бабло потечет к тем кто будет устранять аварию. Не сами конечно исполнители, а те кто будет "руководить" устранением аварии.
meteor9 10 января 2019 | 13:33
Это как раз мой выезд по Волоколамке в область. Атлично! Поедем сегодня :(
ankir 10 января 2019 | 13:37
Путин же говорил необходимо осущесвить прорыв!