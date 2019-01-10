В московском районе Тушино затопило тоннель из-за провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы. Сообщается, что автомобилей в момент ЧП в тоннеле не было.

Движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от метро Сокол. В этом районе образовалась гигантская пробка. Съезд на Волоколамское шоссе с внутренней стороны МКАД закрыт.

В Волоколамском транспортном тоннеле перекрыто движение в сторону области. В этой связи изменены маршруты общественного транспорта, рассказал «Эху» руководитель пресс-службы Мосгортранса Дмитрий Глухов.

Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.