Банк России перевёл около ста миллиардов долларов золото-валютных резервов в евро, китайский юань и японскую йену

Как сообщает РБК, весной прошлого года Россия устроила беспрецедентную распродажу гособлигаций США, избавившись от бумаг на 81 миллиард долларов.

Это произошло сразу после введения санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.