Банк России перевёл около ста миллиардов долларов золото-валютных резервов в евро, китайский юань и японскую йену
Как сообщает РБК, весной прошлого года Россия устроила беспрецедентную распродажу гособлигаций США, избавившись от бумаг на 81 миллиард долларов.
Это произошло сразу после введения санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
chapter_2 10 января 2019 | 12:34
За 20 лет президентства В,Путина рубль так и не стал нормальной мировой валютой, такой как доллар, иена, евро и юань.
Уход от доллара связан с предположением Кремля, что с юанями, иенами и евро ему будет проще преодолевать санкционные барьеры.
Главными причинами нынешних невзгод России являются Крымнаш и империалистическая внешняя политика Кремля.
noxepy_88 10 января 2019 | 12:38
chapter_2: Товарищ, скоро нефть по 20 и доллар по 200?
in_cat_we_trust 10 января 2019 | 12:46
noxepy_88: а вот как до пенсии доживёте, так сразу
testmeter 10 января 2019 | 12:46
noxepy_88: А скоро возврат к нефти по 120 и доллару по 30?
hastings 10 января 2019 | 12:46
chapter_2: в целях отказа от доллара, перевести долларовые вклады в валюты дружественных стран!
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
osal 10 января 2019 | 12:38
А скока % берут за перевод с одной валюты на другую?
pilpelzaken 10 января 2019 | 12:40
В йену, говоришь, перевели?
Ну, прощевайте, дорогие товарищи Итуруп, Шикотан, Хабонаи... и, кто там еще?
ura_123 10 января 2019 | 12:42
А зачем переводили,ведь доллару #скоро кирдых,евро #скоро кирдык... Ну юань ещё туда-сюда,а вот перспективный венесуельский боливар,вот на него нужно акцентировать внимание! Правда у них там инфляция под 1,5 миллиона %... Но зато какая перспектива!
aleks50 Алексей Клубников 10 января 2019 | 12:44
Вова встал на защиту своих бедненьких кошельков. Его дрессированная дума ещё закон примет, чтобы дорогие россияне налогами сбросились этим бедняжкам.
platonnekafrin 10 января 2019 | 12:50
Правильно! Надо чутче внимать нашему кэну экономических наук, а также кэмэсу по дзю-до! Путин Банку России фигни не насоветует.
blindpew_33 10 января 2019 | 12:52
Интересно, а когда ЕС подтянется с санкциями против дерипасок - снова будут конвертировать куда-то? естественно, понеся все расходы на конвертацию и убытки при продаже бумаг ниже цены покупки? Политэкономия, она такая - любой каприз за ваши деньги.
yuriyp 10 января 2019 | 12:52
Если и дальше будем конфликтовать со всеми, скоро придется все ЗВР держать в венесуэльских петро...
cromwel 10 января 2019 | 12:53
Утром про перевод в йену ничего не говорили, только только юань и евро. Нехороший звоночек. Похоже прощайте острова!
student_ru_ru 10 января 2019 | 12:54
Мальчик обиделся.