В России ужесточаются требования к желающим усыновить или взять под опеку детей

Министерство просвещения завершило работу над соответствующим законопроектом, сообщает «Коммерсантъ». В частности, предлагается запретить усыновлять более одного ребёнка в год. Вводится обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приёмных семей.

При этом, по решению Конституционного суда, будет снят жёсткий запрет на усыновление детей вичинфицированными.