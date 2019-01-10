В России ужесточаются требования к желающим усыновить или взять под опеку детей
Министерство просвещения завершило работу над соответствующим законопроектом, сообщает «Коммерсантъ». В частности, предлагается запретить усыновлять более одного ребёнка в год. Вводится обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приёмных семей.
При этом, по решению Конституционного суда, будет снят жёсткий запрет на усыновление детей вичинфицированными.
Комментарии3
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:39
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neyexo 10 января 2019 | 12:45
освободить от этих требований режиссеров, драматургов и правозащитников
polikarpich 10 января 2019 | 12:48
neyexo: И путриётов. Им же закон не писан.