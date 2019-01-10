Министерство юстиции России потребовало до 1 марта исключить адвоката Эмиля Курбединова из Крымской коллегии адвокатов. Суды дважды признавали Курбединова виновным в пропаганде символики запрещенной организации — из-за –записей в Фейсбуке и во ВКонтакте, — сообщает Новая газета.

Сам адвокат заявил, что добровольно не уйдет из Коллегии и обжалует предписание Минюста. Курбединов участвовал в нескольких резонансных делах в Крыму. Сейчас он защищает одного из украинских моряков, задержанных во время конфликта в Черном море.