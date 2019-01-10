Министерство юстиции России потребовало до 1 марта исключить адвоката Эмиля Курбединова из Крымской коллегии адвокатов
Министерство юстиции России потребовало до 1 марта исключить адвоката Эмиля Курбединова из Крымской коллегии адвокатов. Суды дважды признавали Курбединова виновным в пропаганде символики запрещенной организации — из-за –записей в Фейсбуке и во ВКонтакте, — сообщает Новая газета.
Сам адвокат заявил, что добровольно не уйдет из Коллегии и обжалует предписание Минюста. Курбединов участвовал в нескольких резонансных делах в Крыму. Сейчас он защищает одного из украинских моряков, задержанных во время конфликта в Черном море.
Комментарии5
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lenia_kosoy 10 января 2019 | 12:39
...добровольно не уйдёт - ну и ладно, уйдёт принудительно через повешение на осиновом суку.
agamasat 10 января 2019 | 12:44
lenia_kosoy: фокус то заключается в том, что вешать на осиновом суку надо как раз не его.
danko_wurda 10 января 2019 | 12:52
agamasat: тебя?
kottigr1 10 января 2019 | 12:48
lenia_kosoy: Не подходит Эмиль для российской адвокатуры.. Порочит их честное имя. Ведь при Путине адвокат - это главный переносчик купюр между "терпилами" и "решалами" в мантиях.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:40
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