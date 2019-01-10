Бирюков: Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружений канала имени Москвы...

Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружений канала имени Москвы, — сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он возглавляет оперативный штаб. Бирюков добавил, что все городские службы работают на месте происшествия.

Сегодня около 11 утра из-за проседания грунта в шлюзе на канале имени Москвы затоплен Волоколамский транспортный тоннель.

Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто в сторону области. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-служба ГИБДД.

«В связи с поступлением воды в Волоколамский транспортный тоннель перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в сторону Московской области», — сказали в пресс-службе. Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто в сторону области. Объезд — по Ленинградскому шоссе.