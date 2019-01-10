Бирюков: Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружений канала имени Москвы
Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружений канала имени Москвы, — сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он возглавляет оперативный штаб. Бирюков добавил, что все городские службы работают на месте происшествия.
Сегодня около 11 утра из-за проседания грунта в шлюзе на канале имени Москвы затоплен Волоколамский транспортный тоннель.
Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто в сторону области. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-служба ГИБДД.
«В связи с поступлением воды в Волоколамский транспортный тоннель перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в сторону Московской области», — сказали в пресс-службе. Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто в сторону области. Объезд — по Ленинградскому шоссе.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
prostotak123 10 января 2019 | 12:35
Хватит уже эксплуатировать построенное Дмитровлагом...Своего-то нет ничего....Только воровство...только откаты....
pattrick1 10 января 2019 | 12:38
Бирюков: Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружений канала имени Москвы...
А где украинско-израильские говноуроды, почему не дают свои говносоветы, как нужно строить тоннели.
post_v 10 января 2019 | 12:39
prostotak123:
============
то есть г-н Бирюков хочет впарить всем, что это простой зимний разлив воды из железобетонного тела шлюза?
аккурат к 75-й годовщине знаменитой бомбардировки англичанами плотин в Рурском бассейне...
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pilpelzaken 10 января 2019 | 12:46
Очень беспокоюсь за гектары, замки и подземные шубохранилища г(ов)-на Бирюкова.
Надеюсь, прорыв воды из шлюза в этот пиковый сезон судоходства им не повредил?
Прошу ответить на мое беспокойство, дарагая редакция.