Московский Спартак приобрел у Ростова собственного воспитанника Аяза Гулиева, заплатив сумму в два раза превышающую ту, что была получена при его продаже.

Гулиев провел в Академии Спартака более 10 лет, однако за основную команду так и не сыграл. Год назад он был продан в Ростов за 20 миллионов рублей, однако в контракте значился пункт, согласно которому футболиста можно было выкупить, но уже за 60 миллионов. Именно эту опцию Спартак и задействовал. В Объединенных арабских Эмиратах, где обе команды работают на сборах, Гулиев уже переместился в расположение Спартака. Это второе зимнее приобретение клуба. Первым стал молодой бразильский защитник Айртон. Куда активнее Спартак расстается с футболистами. Клуб уже покинул участник чемпионата мира Александр Самедов, а также полузащитники Роман Еременко, Джано Ананидзе, Артем Тимофеев и Ивелин Попов. Некотрым из них при этом были выплачены солидные компенсации.

21 января матчем с Ростовом Спартак начнет выступление в новом турнире – Кубке Канала Матч Премьер. В нем также принимают участие Зенит и Локомотив.