Следователи почти сутки обыскивали дома бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна
Следователи почти сутки обыскивали дома бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и его тестя, рассказала Интерфаксу жена экс-чиновника Юлия. По её словам, обыск проводили около 20 сотрудников, изъяты телевизоры и тренажёры. Официальных комментариев СК по этому поводу пока нет.
Шестун был задержан и арестован летом прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Впоследствии обвинение переквалифицировали на другую статью – крупное мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность.
Комментарии11
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putin_itogy 10 января 2019 | 12:07
Наехал на ВОРобьёвых.
Получил ответку, наглец.
путинская "Россия которую мы потеряли".(с)
ag_bai 10 января 2019 | 12:20
Шестун -- в конечном итоге, молодец, потому что заговорил во весь голос.
Его показания -- важнейший документ того (пригодится когда-нибудь в суде), как устроена путинская Россия и на каком грязном запугивании держится.
evgeniy_valerievich 10 января 2019 | 12:55
Открытый произвол. Шестун - избранный народом глава Серпуховского района Московской области. Куда смотрит Уполномоченный по правам человека Т.Н.Москалькова? Не пора ли ей вмешаться и защитить Шестуна?
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lenia_kosoy 10 января 2019 | 12:10
..серьёзно зацепили либераста, на сей момент не выскользнуть либерастику из рук правосудия!
in_cat_we_trust 10 января 2019 | 12:49
lenia_kosoy: когда пуйло скоропостижно свалит в Венесуэлу ты же язык в жопу засунешь из страха перед правосудием
spb_aborigen 10 января 2019 | 12:28
А коробки из под обуви, набитые деньгами, как у главы Таможенной службы Андрея Бельянинова, нашли?
aleks50 Алексей Клубников 10 января 2019 | 12:33
Помешал вовиной помоечной мафии.
timber_head 10 января 2019 | 12:33
"изъяты телевизоры и тренажёры"
Чё, решили себе комнату отдыха оборудовать? Надо было ещё холодильник прихватить.
askol2016 10 января 2019 | 12:35
Вообще-то это не обыском называется, а вооруженным грабежом.
sasass 10 января 2019 | 12:46
Трусость Кремля безгранична - не терпит никакую благоразумную критику в неумении управлять страной....