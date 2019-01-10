Первое судебное заседание по иску от прокуратуры к координатору штаба Навального в Санкт-Петербурге пройдет сегодня
Первое судебное заседание по иску от прокуратуры к координатору штаба Навального в Санкт-Петербурге пройдет сегодня. Сам молодой человек уверен, что его преследуют по политическим мотивам, — говорил сам Денис Михайлов.
Михайлов добавил, что этот иск нужен, чтобы запугать активистов и оппозиционеров Санкт-Петербурга.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lenia_kosoy 10 января 2019 | 12:13
...давить нужно гниду навальновскую до конца, пока говно у него изо рта не полезет!
polsan 10 января 2019 | 12:23
lenia_kosoy: ты не волнуйся, тролль, тебя с бандой троллей сайтовских будут скоро давить! Будете зону с путриком вместе топтать!
lenia_kosoy 10 января 2019 | 12:31
polsan: ...вай-вай как страшно, что я в присядку пошел! тебя ещё в германии мигранты рачком не отымели? но не переживай отымеют и в рот понапихают - они знают что ты гомик!
olegleon 10 января 2019 | 12:21
по иску о чём? о том, что он перешёл улицу в неположенном месте?
кто сегодня на Эхе новости пишет???
chapter_2 10 января 2019 | 12:27
olegleon: Экзекуция участников мирной акции "Он, нам не царь", начатая 05.05.2018 г. дубинками гвардейцев генерала В.Золотова, теперь продолжается в суде Петербурга.