Первое судебное заседание по иску от прокуратуры к координатору штаба Навального в Санкт-Петербурге пройдет сегодня. Сам молодой человек уверен, что его преследуют по политическим мотивам, — говорил сам Денис Михайлов.

Михайлов добавил, что этот иск нужен, чтобы запугать активистов и оппозиционеров Санкт-Петербурга.