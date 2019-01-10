Мосгорсуд подтвердил законность домашнего ареста для трех фигурантов дела «Нового величия»

Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе.

Председательствующий на процессе Николай Ткачук начал заседание практически без опозданий. Долго и тщательно устанавливал личности участников, обращаясь к одной из них, заметил ЦИТИРУЮ: смотрите на меня, мы среди добрых людей. Защита фигурантов просила заменить домашний арест на запрет определенных действий. Девушкам, которые провели несколько в месяцев в СИЗО это позволит посещать врачей и учиться, а Максиму Рощину устроиться на работу.

Адвокаты подчеркнули, что следствие фактически обмануло суд, заявив о продолжающейся экспертизе, хотя результаты были известны, в них утверждается, что призывов к экстремизму и терроризму в листовках и уставе организации «Новое величие» не обнаружено.

Выступили и сами обвиняемые. Анна Павликова говорила дольше других: медленно, слабым голосом, немного заикаясь. Она не может учиться, ей запрещено ходить в бассейн, к ней не может прийти массажист, хотя нахождение в изоляторе сильно подорвало ее здоровье.

Прокуратура на это заявила, что менять меру пресечения нет необходимости, расследование продолжается, а медицинскую помощь можно получить дома. Судья Ткачук оставил трем фигурантам домашний арест.

Обвиняемые были задержаны в марте прошлого года. Сегодня же Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест оставшимся фигурантам.