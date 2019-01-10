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12:00, 10 января 2019

Тоннель в московском районе Тушино затопило из-за провала грунта

Движение на ближайших дорогах перекрыто.

Грунт провалился в шлюзе номер 8 Канала имени Москвы. Потоки воды обрушились на автомобильный тоннель и пешеходный переход рядом с улицами Свободы и Водников. Городская канализация не справляется с потопом, вода продолжает прибывать. Площадь провала грунта составляет 50 квадратных метров. В момент происшествия машин в тоннеле не было. Никто не пострадал. Судя по фотографиям очевидцев, потоки грязной воды полностью заполнили все пространство шоссе, слева видно оставшуюся гору грунта, которая все еще продолжает нависать над дорогой. Сейчас движение по Волоколамскому шоссе полностью заблокировано. В районе уже образовалась пробка длиной более 2 километров. Автомобилистам рекомендуют следовать по Ленинградскому шоссе. На месте работают экстренные службы города.

Причина провала грунта пока не установлена.

Комментарии

31

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ostapba 10 января 2019 | 12:04

Причина пока не установлена??
Ха!!!
Скрепы просели!! Ну и обрушились
Стремительным домкратом..
Аж стропилы звенят!!
Даже..

antimalin 10 января 2019 | 12:09

ostapba: В других странах без скреп никаких затоплений и обрушений никогда не происходит.
Только в России.
Ты это имел ввиду?

sinoptik2016 10 января 2019 | 12:15

antimalin: так в том то и дело, что там скреп нет, поэтому и рушиться. А в великой скрепоностной России почему так происходит - непонятно. Хотя, понятно - это все они.

osal 10 января 2019 | 12:25

antimalin:// Ты это имел ввиду?//
Это началось исполнение майских указов.
Ну там, где про прорыв.

lenin3 10 января 2019 | 12:10

Блин,там и так пробка в центр постоянная,теперь вообще из района не въедешь-не выедешь.

gvs 10 января 2019 | 12:11

ostapba: Дно подрыли кроты госдепа )))

zapadnay 10 января 2019 | 12:44

ostapba:
Потоки воды обрушились в районе улиц Свободы и Водников
Надо же как символично

danko1 10 января 2019 | 12:05

А кто строил эту дорогу ответит за провал?
Или это Ротенберг строил, который никогда ни за что не отвечает, а только деньги гребет?

lenin3 10 января 2019 | 12:07

danko1: при Сталине строили,вот он и ответит.Причём не дорога провалилась,а,видимо,сам канал.Хватит набрасывать на вентилятор...)))

vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:11


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






blindpew_33 10 января 2019 | 12:21

lenin3: при Сталине прокладывали канал, а вот тоннель под ним делали несколько позже.
Видимо, так сделали, что перекрытие не выдержало.
Хорошо ещё, что это только одно шоссе, а не кольцевая линия метро, как в известном фильме 2013 года. Вот там была бы катастрофа.

brandfa 10 января 2019 | 12:32

blindpew_33: тебя если не обслуживать, ты тоже долго не выдержишь.

tsp 10 января 2019 | 12:32

lenin3: Туннель протекал, сколько я себя помню, то есть с 60-х годов. Я всегда с некоторым замиранием сердца по нему ездила. Никто его никогда, кажется не ремонтировал и даже не проверял состояние конструкций.

ostapba 10 января 2019 | 12:09

danko1: ?????
...Рабочая сила


Но основной рабочей силой на строительстве были узники ГУЛАГа. Вот строчки из "Архипелага ГУЛАГ" Солженицына: "Говорят, за зиму с 1931 на 1932 г. вымерло около 100 тысяч человек. Это на Беломорстрое, а канал Москва-Волга строился в два раза дольше по сравнению с Беломорско-Балтийским каналом, и можно себе представить, сколько же наших соотечественников покоятся на берегах этого канала". Рабочих готовили на месте, на курсах, организованных в Дмитрове недалеко от стройки. Там оперативно готовили специалистов 43 специальностей. Почти 290 000 человек закончили эти курсы до 1936 года. Из-за недостатка кадров, заключенных ГУЛАГа, имевших специальность, ставили не ответственные работы. После окончания строительства было решено освободить 55 000 человек за ударную работу, но тех, кто сидел по политической 58-ой статье, это не коснулось - они поехали дальше, на другие каналы.

Этапом даже..

antimalin 10 января 2019 | 12:11

danko1: Тебе больше заняться нечем, кроме как всякую чушь сочинять, пенсионерка Веселкина?

ostapba 10 января 2019 | 12:15

antimalin: ты, бы красная, т.с. девица умылась бы пока капает с конца.
А то таперыча как и надысь не обеспечить Москву водой


К 1930-ым годам,до этого канальца, недостаток водоснабжения Москвы стал очевиден даже с набережных Москвы-реки - ее можно было перейти вброд в районе кремлевской стены. Ходынского, Преображенского, Андреевского, Артезианского, Мытищинского и Рублевского водопроводов едва хватало. Они давали 15 млн ведер в сутки, что при населении в 3 млн и развивающейся промышленности было категорически мало. Засушливым летом водоснабжение ограничивалось.

antimalin 10 января 2019 | 12:20

ostapba: К 1930-ым годам,до этого канальца, недостаток водоснабжения Москвы...
//////

По 1930-му году тоже Путин виноват?
В недостатке водоснабжения Москвы.
У тебя в под дверью насрали.
Кремль опять виноват.
Не?

ostapba 10 января 2019 | 12:29

antimalin: не? Так не таки чтобы и да, то нет.
Потому что путинов дед справлял нужду
на Волоколамском направлении, где таки им и была взорвана плотина Истринского гидроузла (плотина имени Куйбышева). Причем заряд был заложен в основание водоспусков, то есть он затронул и так называемый мертвый объем, который остается в водохранилище при плановых весенних сбросах паводковых вод. Огромные потоки воды в том месте, где наступали немецкие войска, обрушились на район. Были смыты несколько деревень. Поток доходил практически до Москва-реки. Уровень Истринского водохранилища — 168 метров над уровнем моря. Течение реки Истры за плотиной находится на урезе в 143 метра. То есть высота потока, смывавшего все на своем пути, составляла не менее 25 метров. Естественно, местное население об этом никто не предупреждал — операция была секретная.
Усекла писаная красавица?
А то и каканная даже!!

antimalin 10 января 2019 | 12:32

ostapba: Усекла писаная красавица?
///

Алла это, дурачок.
Та, которая поет.

punk_not_dead 10 января 2019 | 12:32

antimalin: У тебя в под дверью насрали.
Кремль опять виноват.
Не?
__________
Ваши варианты -
"пятая колонна", "либерасты", "жыдабендерофошысты", Навальный?
нужное подчеркните

klondaik 10 января 2019 | 12:54

punk_not_dead:

olegleon 10 января 2019 | 12:25

danko1: строили те, кто сейчас на пенсии или на том свете. это сооружение советских времён. предлагаешь к ответственности привлечь или пенсию этим строителям повысить?

putin_itogy 10 января 2019 | 12:05

Апокалипсис начинается.
Второе пришествие Дьявола.

pro_hanov 10 января 2019 | 12:05

Надо улицу Свободы переименовать в улицу Малюты Скуратова, и тогда затоплений не будет.

snagging 10 января 2019 | 12:08

Результат отмывания денег. Потоп. И скоро может прорвать везде.

vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 12:11

Даже Земная кора дрогнула под таким напором Духовности.

evgeny_biolog 10 января 2019 | 12:15

80 лет советской власти кончились, будем пожинать плоды советского пути развития России ...

prostotak123 10 января 2019 | 12:28

Прям таки из-за провала грунта и никто не пострадал? Не верю. Привет оленеводу называется. Не все же бабки на дорогах, эстакадах и бордюрах(никому не нужных) делать ....))))

borisv 10 января 2019 | 12:35

Это место крайне плохо спроектировано. Там всегда была, есть и будет пробка. Сэкономили и получилось чёрт те что. Трассу нужно переделывать вплоть до Покровского-Стрешнего. И делать ещё один выход от м. Тушинская на Живописную улицу.

uakolesov 10 января 2019 | 12:35

Причина установлена давно. Шойгу, уходя из МЧС НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ, предсказал, что страну ждёт пятилетка техногенных катастроф.

kissellew 10 января 2019 | 12:41

Я вчера там ехал на стене такая зачетная "сосуля" висела тонны на три! Ещё мысль появилась -а ведь рванет когда нибудь.

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