Тоннель в московском районе Тушино затопило из-за провала грунта

Движение на ближайших дорогах перекрыто.

Грунт провалился в шлюзе номер 8 Канала имени Москвы. Потоки воды обрушились на автомобильный тоннель и пешеходный переход рядом с улицами Свободы и Водников. Городская канализация не справляется с потопом, вода продолжает прибывать. Площадь провала грунта составляет 50 квадратных метров. В момент происшествия машин в тоннеле не было. Никто не пострадал. Судя по фотографиям очевидцев, потоки грязной воды полностью заполнили все пространство шоссе, слева видно оставшуюся гору грунта, которая все еще продолжает нависать над дорогой. Сейчас движение по Волоколамскому шоссе полностью заблокировано. В районе уже образовалась пробка длиной более 2 километров. Автомобилистам рекомендуют следовать по Ленинградскому шоссе. На месте работают экстренные службы города.

Причина провала грунта пока не установлена.