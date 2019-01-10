В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к Харви Вайнштейну
В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к продюсеру Харви Вайнштейну. Остальные иски остаются в силе. Вайнштейна обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин. Уголовный процесс идёт в Нью-Йорке.
В отношении продюсера подан и ряд гражданских исков.
Комментарии4
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gordy 10 января 2019 | 11:50
Не был бы при деньгах, жил бы спокойно: а так вона, сколько желающих отнять и поделить?
vitaly_mr23 10 января 2019 | 11:59
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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echo_shar 10 января 2019 | 11:52
Интересно было бы послушать показания тех, кто хотел встретиться в Вайнштейном повторно после "изнасиловани"! )))
Они вроде все так делали.))
ankir 10 января 2019 | 12:53
Проститутки одни словом, посчитали, что тогда мало им заплатили.