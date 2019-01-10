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11:30, 10 января 2019

В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к Харви Вайнштейну

В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к продюсеру Харви Вайнштейну. Остальные иски остаются в силе. Вайнштейна обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин. Уголовный процесс идёт в Нью-Йорке.

В отношении продюсера подан и ряд гражданских исков.

Комментарии

4

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gordy 10 января 2019 | 11:50

Не был бы при деньгах, жил бы спокойно: а так вона, сколько желающих отнять и поделить?

vitaly_mr23 10 января 2019 | 11:59


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






echo_shar 10 января 2019 | 11:52

Интересно было бы послушать показания тех, кто хотел встретиться в Вайнштейном повторно после "изнасиловани"! )))
Они вроде все так делали.))

(комментарий скрыт)

ankir 10 января 2019 | 12:53

Проститутки одни словом, посчитали, что тогда мало им заплатили.

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