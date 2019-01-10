В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к Харви Вайнштейну

В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к продюсеру Харви Вайнштейну. Остальные иски остаются в силе. Вайнштейна обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин. Уголовный процесс идёт в Нью-Йорке.

В отношении продюсера подан и ряд гражданских исков.