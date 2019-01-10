В трёх крупных аэропортах Германии – Кёльн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгардт началась забастовка сотрудников в, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Это может затронуть более ста тысяч пассажиров. Акция продлится сутки, передаёт «Немецкая волна».



Забастовщики добиваются повышения зарплаты.