В трёх крупных аэропортах Германии – Кёльн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгардт началась забастовка сотрудников
В трёх крупных аэропортах Германии – Кёльн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгардт началась забастовка сотрудников в, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Это может затронуть более ста тысяч пассажиров. Акция продлится сутки, передаёт «Немецкая волна».
Забастовщики добиваются повышения зарплаты.
Комментарии1
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 11:59
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