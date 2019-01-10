Роскосмос помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание телескопа
Роскосмос помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа – российского аналога Hubble, сообщили РИА в пресс-службе корпорации. Сегодня газета «Коммерсантъ» написала, что уголовное дело о хищении более 28,5 миллионов рублей расследует МВД. Виновным грозит до 10 лет колонии. Хотя подозреваемых в деле пока нет.
Производством телескопа занимается НПО имени Лавочкина и Институт астрономии РАН.
Комментарии20
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polsan 10 января 2019 | 11:37
Виновным грозит до 10 лет колонии. Хотя подозреваемых в деле пока нет.
Зато невиновные уже известны! )
vitaly_mr23 10 января 2019 | 11:59
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
anemon 10 января 2019 | 12:14
polsan: В моем понимании, сотрудничать со следствием могут только обвиняемые, то бишь виновные, чтобы, как некоторые выразились, скощуха была. А остальным какой смысл? Те просто свидетели.
desdichado 10 января 2019 | 11:37
...подозреваемых в деле пока нет.
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Их и не будет, поскольку виновные честно делились с высоким начальством.
gvs 10 января 2019 | 11:37
"Все куры передохли. Высылайте новый телескоп."
(М.М.Жванецкий "Дурочка") (с)
compare 10 января 2019 | 11:43
" а рубли на корабли,мы проели,пропили..."
gad123 10 января 2019 | 11:55
compare: Неужто это удивило?? Куда не ткни-всюду!
zhrv 10 января 2019 | 11:43
- "о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа – российского аналога Hubble,"
Интересно, как они оплачивали этот девайс на Алиэкспрессе, неужели с расчетного счета?
alger 10 января 2019 | 11:46
российскин Хаббл планово сошел с Арбиты, не успев до нее долететь
platonnekafrin 10 января 2019 | 11:51
И снег им в помощь, и Рогозин, а вот, всё равно, найдут и посадят не тех.
podwodnik 10 января 2019 | 11:54
"... российского аналога Hubble ..."
Hubble доживает своей век и скоро будет выведен из эксплуатации. Делать аналог устаревшего ещё и тырить на этом деньги? Лучше поучаствуйте в постройке новейшего телескопа James Webb Space Telescope. Там хоть деньги не тырят.
alger 10 января 2019 | 12:28
podwodnik: а войдет Россия и там начнут
klukvik 10 января 2019 | 11:55
"Рогозин телескоп пропил!"
provincial49 10 января 2019 | 12:06
Как это скучно. Изо дня в день: украли то, украли сё, украли столько то миллионов, миллиардов... Да отдайте им, наконец, все деньги, только пусть сваливают, во главе с своим вошьдем!
alger 10 января 2019 | 12:26
provincial49: беда в том, что им и всех мало.
32 пары часов и все вечные, бедхый Остап
pilpelzaken 10 января 2019 | 12:34
provincial49:
Все деньги давно у них...
Но патологическая тяга к воровству заставляет их тырить... у самих себя :-)))
tetriz 10 января 2019 | 12:09
Скоро и Луну и звёзды с неба спи@дят.
А вы тут держитесь..
evgeny_biolog 10 января 2019 | 12:22
"Роскосмос помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание телескопа"
Этих денег теперь не только с телескопом, а и с микроскопом не найти ...
shmuel63 10 января 2019 | 12:26
"Роскосмос помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, " В смысле - делится с ним этими деньгами?
consts 10 января 2019 | 12:28
За 28,5 миллиона рублей можно сделать не аналог Hubble, а нечто вроде телескопа в который смотрел Галилей.