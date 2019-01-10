"Роскосмос помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание телескопа"

Роскосмос помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа – российского аналога Hubble, сообщили РИА в пресс-службе корпорации. Сегодня газета «Коммерсантъ» написала, что уголовное дело о хищении более 28,5 миллионов рублей расследует МВД. Виновным грозит до 10 лет колонии. Хотя подозреваемых в деле пока нет.

Производством телескопа занимается НПО имени Лавочкина и Институт астрономии РАН.