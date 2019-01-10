Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения фигуранткам дела «Новое величие» Анне Павликовой и Марии Дубовик

Они останутся под домашним арестом до 16 марта. По версии следствия, обвиняемые хотели добиться свержения конституционного строя. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедрённого в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.