Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения фигуранткам дела «Новое величие» Анне Павликовой и Марии Дубовик
Они останутся под домашним арестом до 16 марта. По версии следствия, обвиняемые хотели добиться свержения конституционного строя. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедрённого в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 10 января 2019 | 11:38
"Они останутся под арестом до 16 марта."
т.е. в тюрьме в одиночке, как Бутина? что-то Эхо забыло уточнить, где они сидят под арестом.
"обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедрённого в группу"
забавно, а Бут за это "четвертной" получил. только на показаниях внедрённого сотрудника DEA. да ещё и в другой стране
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
anemon 10 января 2019 | 12:09
olegleon: Да не переживайте вы (мн. число, весь пригожинский штат) так за Бутину! Её палкой из загнивающей пиндосии не выгонишь, чего она только не сделает, не скажет и не перетерпит, чтобы только не домой, в богоносную Россиюшку!
bja_1950 10 января 2019 | 11:47
Этот мыльный пузырь лопнет так же бездарно и глупо, как и с известными церковными танцовщицами. Он только еще раз покажет никчемность власти и лишь подорвет ее и без того поплывшую репутацию.
echo_shar 10 января 2019 | 11:50
bja_1950:
Это вы о "деле" Бутиной?
york_boevoy 10 января 2019 | 11:49
В любой стране мира (цивилизованного) люди вышли бы на улицы сотни тысяч, возможно миллионы. В Киеве за избитых студентов вышел миллион. Но в России народ -трусливое, забитое тупой пропагандой, жалкое сборище которое и народом то называть сложно. И такое сборище не вызывает никакого сочувствия. Эти люди заслуживают наглую хамскую власть воров и убийц.