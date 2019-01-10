Тушинский тоннель на северо-западе Москвы затопило после провала грунта в шлюзе канала имени Москвы
Предварительная площадь провала 50 квадратных метров. Сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. По данным собеседника агентства, в момент происшествия машин в тоннеле не было. Кроме того, затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Городская канализация не справляется с объёмами воды, затопление продолжается,— добавил источник.
Из-за ЧП перекрыто движение транспорта по Волоколамскому шоссе в сторону области.
Комментарии11
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vladimirbelarus 10 января 2019 | 11:34
Это не провал, а прорыв Путина. Он обещал прорывы, он сделал. Магнитогорск, Тушино, эх, сколько их ещё будет! Крепись, Воронеж!
oldpartizan 10 января 2019 | 11:35
vladimirbelarus: это был плановый провал
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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olegleon 10 января 2019 | 11:34
"С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтобы не слишком проваливался!.."
gvs 10 января 2019 | 11:35
Достойное дополнение к гиперзвуковой ракете ))))
compare 10 января 2019 | 11:41
gvs: а она там, в "провале" и прячется,хитрая гадина!
vilingrad 10 января 2019 | 11:41
И они хотят рвануть на Марс... сверхтяжелой ракетой:)
benin_papa__ 10 января 2019 | 11:59
vilingrad:
Потому и на Марс рвутся, что тут все изгадили.
И в любом месте в любое время может что угодно загореться, утонуть, взорваться или провалиться))
semen_shniperson 10 января 2019 | 11:47
Идиоты! Надо срочно 7 шлюз закрывать!!! И людей начинать эвакуировать, а не движение перекрывать! Иначе всю строгинскую пойму затопит!
gad123 10 января 2019 | 11:51
semen_shniperson: Об этом не может быть и речи!!
piter_ug 10 января 2019 | 11:58
//затопление продолжается...//
Питерский из подворотни ошибался насчёт рая после удара американцев - напрямую в Ад через собственные провалы.