Тушинский тоннель на северо-западе Москвы затопило после провала грунта в шлюзе канала имени Москвы

Предварительная площадь провала 50 квадратных метров. Сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. По данным собеседника агентства, в момент происшествия машин в тоннеле не было. Кроме того, затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Городская канализация не справляется с объёмами воды, затопление продолжается,— добавил источник.

Из-за ЧП перекрыто движение транспорта по Волоколамскому шоссе в сторону области.