Орешкин: Лукьянов был выдающимся, глубоко чуждым насилию человеком

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов был выдающимся, глубоко чуждым насилию человеком. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.



«Это был человек выдающийся, глубоко чуждый силовым методам наведения порядка. Это человек, ставший отцом известного и популярного блогера «Эха Москвы», юриста Елены Лукьяновой, которая является последовательной защитницей демократических ценностей», — сказал он.

Политолог также добавил, что сегодня роль А.Лукьянова воспринимается иначе, чем в начале 90-х годов.

«Тогда он был активным членом ГКЧП и пострадал, пожалуй, больше других, потому что он пару лет пробыл в заключении после неудачной попытки восстановления советских порядков. Он пытался спасти страну такой, какой видел ее во время своей партийной карьеры», — отметил Д.Орешкин.

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 88-м году жизни. Информацию о кончине политика разместил в «Твиттере» губернатор Смоленской области Алексей Островский. Позднее ее подтвердила дочь Лукьянова, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова.

Должность председателя Верховного Совета СССР А.Лукьянов занимал в период с марта 1990 года по сентябрь 1991 года. С августа 1991 по декабрь 1992 Лукьянов находился в следственном изоляторе по обвинению в причастности к деятельности ГКЧП. С 1993 по 2003 годы Лукьянов являлся депутатом Государственной Думы от Смоленской области.