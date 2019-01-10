Орешкин: Лукьянов был выдающимся, глубоко чуждым насилию человеком
Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов был выдающимся, глубоко чуждым насилию человеком. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«Это был человек выдающийся, глубоко чуждый силовым методам наведения порядка. Это человек, ставший отцом известного и популярного блогера «Эха Москвы», юриста Елены Лукьяновой, которая является последовательной защитницей демократических ценностей», — сказал он.
Политолог также добавил, что сегодня роль А.Лукьянова воспринимается иначе, чем в начале 90-х годов.
«Тогда он был активным членом ГКЧП и пострадал, пожалуй, больше других, потому что он пару лет пробыл в заключении после неудачной попытки восстановления советских порядков. Он пытался спасти страну такой, какой видел ее во время своей партийной карьеры», — отметил Д.Орешкин.
Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 88-м году жизни. Информацию о кончине политика разместил в «Твиттере» губернатор Смоленской области Алексей Островский. Позднее ее подтвердила дочь Лукьянова, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова.
Должность председателя Верховного Совета СССР А.Лукьянов занимал в период с марта 1990 года по сентябрь 1991 года. С августа 1991 по декабрь 1992 Лукьянов находился в следственном изоляторе по обвинению в причастности к деятельности ГКЧП. С 1993 по 2003 годы Лукьянов являлся депутатом Государственной Думы от Смоленской области.
Комментарии5
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m_doc 10 января 2019 | 11:37
Принципиальность и последовательность из Орешкина так и прёт стремительным домкратом. А почему? А потому что многоликая коммунистка-либералка-бандеровка Елена Лукьянова для Орешкина - СВОЯ.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 12:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 10 января 2019 | 12:06
Вождизм-сталинизм убил веру народа в цели КПСС.
wild_division 10 января 2019 | 12:43
Это был человек выдающийся, глубоко чуждый силовым методам наведения порядка.
«Тогда он был активным членом ГКЧП и пострадал, пожалуй, больше других, потому что он пару лет пробыл в заключении после неудачной попытки восстановления советских порядков..
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Вы не находите в тексте полное противоречие?
Чужд к насилию, поддерживает силовой переворот.
Орешкин, ты полный мудак.
wild_division 10 января 2019 | 12:43
Это был человек выдающийся, глубоко чуждый силовым методам наведения порядка.
«Тогда он был активным членом ГКЧП и пострадал, пожалуй, больше других, потому что он пару лет пробыл в заключении после неудачной попытки восстановления советских порядков..
=======================
Вы не находите в тексте полное противоречие?
Чужд к насилию, поддерживает силовой переворот.
Орешкин, ты полный мудак.
pilpelzaken 10 января 2019 | 12:29
Помёр один из самых хитрогузых коммуняк из путчистов, поэт-борзописец с псевдонимом Осенев. Он прожил длинную, полную эквилибристики жизнь...
Поскольку о покойниках плохо говорить не принято, далее просто промолчу...