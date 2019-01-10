Депутат государственной думы, известный российский тренер Валерий Газаев отказался выдвигать свою кандидатуру на пост Президента РФС.

Газзаев принимал участие в предыдущих выборах и логично было предположить, что он сохранил президентские амбиции, однако в интервью СЭ, он сказал, что сейчас сосредоточен на работе в парламенте, где он тоже занимается вопросами развития спорта в России. Газаев при этом заверил, что положение дел в Российском футболе его продолжает волновать. Напомню, что накануне фактически отказался вступать в гонку еще один постоянный участник выборов вице-спикер Государственной Думы от франкции ЛДПР Игорь Лебедев. Он назвало свое участие в процессе маловероятным. Таким образом в списке кандидатов сейчас значится только одна фамилия – Александра Дюкова – председателя совета директоров питерского Зенита, который занимает аналогичную должность в компании Газпромнефть. Именно он и считается безусловным фаворитом предстоящих выборов.



Выборы президента РФС пройдут на Внеочередной конференции союза, которая состоится 22 февраля.