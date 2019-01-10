Прощание с Анатолием Лукьяновым по предварительным данным, пройдёт 12 января в ЦКБ
Прощание с Анатолием Лукьяновым, последним председателем Верховного Совета СССР, по предварительным данным, пройдёт 12 января в ЦКБ. Об этом ТАСС рассказала дочь Елена Лукьянова. Она подтвердила, что вопрос о похоронах решается во взаимодействии с Госдумой.
Анатолий Лукьянов был председателем Верховного Совета СССР с марта 90 года по сентябрь 91. Он сменил на этом посту Михаила Горбачёва. В августе 91 после попытки путча Лукьянов был арестован.
Он хотел восстановить страну, которую любил, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Анатолия Лукьянов скончался накануне в возрасте 88 лет.
Комментарии2
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m_doc 10 января 2019 | 11:15
Комменты снова отключены? Культ советской номенклатуры на Эхе? Во дела:))
m_doc 10 января 2019 | 11:21
PS: таки включили, одумались.
Вот у кого продолжительность жизни-то! Не иначе как пролонгированный эффект спецраспределителей, спецмедицины и прочих спецпризнаков заботы о народе.
Кста, чёта про Лигачёва не слыхать. Ему, поди, уже лет 150 стукануло.