Прощание с Анатолием Лукьяновым по предварительным данным, пройдёт 12 января в ЦКБ

Прощание с Анатолием Лукьяновым, последним председателем Верховного Совета СССР, по предварительным данным, пройдёт 12 января в ЦКБ. Об этом ТАСС рассказала дочь Елена Лукьянова. Она подтвердила, что вопрос о похоронах решается во взаимодействии с Госдумой.

Анатолий Лукьянов был председателем Верховного Совета СССР с марта 90 года по сентябрь 91. Он сменил на этом посту Михаила Горбачёва. В августе 91 после попытки путча Лукьянов был арестован.

Он хотел восстановить страну, которую любил, считает политолог Дмитрий Орешкин.

Анатолия Лукьянов скончался накануне в возрасте 88 лет.