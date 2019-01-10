Хакеров, которые опубликовали переписку Дмитрия Медведева, курировали в ФСБ

О сотрудничестве со спецслужбой рассказал один из осужденных.

О кураторах с Лубянки рассказал РБК хакер из группировки «Анонимный интернационал»,также известной как «Шалтай-Болтай», Константин Тепляков. Он был задержан в декабре 2016 года, частично признал вину, получил три года колонии и недавно вышел на свободу по УДО. По словам Теплякова, связь с ФСБ держал глава группы Владимир Аникеев, который признал вину полностью и был приговорен к двум годам колонии. Сам Аникеев контакты с ФСБ ранее отрицал. Впрочем, источник «Росбалта» утверждал, что с «Анонимным интернационалом» был связан офицер ФСБ Сергей Михайлов, арестованный по делу о передаче США секретных сведений. Хакеры группы «Шалтай-Болтай» получили известность после публикации переписок премьер-министра Дмитрия Медведева, его пресс-секретаря Натальи Тимаковой и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Комментариев со стороны ФСБ в связи с заявлением фигуранта дела пока не было.