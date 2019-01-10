Хакеров, которые опубликовали переписку Дмитрия Медведева, курировали в ФСБ
О сотрудничестве со спецслужбой рассказал один из осужденных.
О кураторах с Лубянки рассказал РБК хакер из группировки «Анонимный интернационал»,также известной как «Шалтай-Болтай», Константин Тепляков. Он был задержан в декабре 2016 года, частично признал вину, получил три года колонии и недавно вышел на свободу по УДО. По словам Теплякова, связь с ФСБ держал глава группы Владимир Аникеев, который признал вину полностью и был приговорен к двум годам колонии. Сам Аникеев контакты с ФСБ ранее отрицал. Впрочем, источник «Росбалта» утверждал, что с «Анонимным интернационалом» был связан офицер ФСБ Сергей Михайлов, арестованный по делу о передаче США секретных сведений. Хакеры группы «Шалтай-Болтай» получили известность после публикации переписок премьер-министра Дмитрия Медведева, его пресс-секретаря Натальи Тимаковой и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.
Комментариев со стороны ФСБ в связи с заявлением фигуранта дела пока не было.
Комментарии4
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garalla 10 января 2019 | 11:10
В нашей стране подлость зашкаливает на всех уровнях. К чему бы это?
kottigr1 10 января 2019 | 11:18
garalla: Побаивается Владимир Владимирович даже ручного Дмитрия Анатольевича.. Вдруг какой заговор плетет за его мощной спиной ?
desdichado 10 января 2019 | 11:18
ДАМ в долгу не останется. Он непременно пожалуется своему шефу. А тот даст взбучку кому надо, чтобы впредь не допускали "слив".
lenia_kosoy 10 января 2019 | 11:14
...т.е. курировало не ФСБ, а предатель затесавшейся в ФСБ и работавший на МИ-6 и ЦРУ! Ну тогда пишите эхомудаковцы грамотно и без ошибок, хотя с вашим 3-х классным образованием в таджикских горных школах грамоты некогда не освоить!